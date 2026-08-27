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Palmeiras chega a R$ 2 bilhões em vendas de jogadores e supera Barcelona e Real Madrid

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Palmeiras chegou ao valor de R$ 2 bilhões em vendas de jogadores desde a temporada 2022/23. A última delas foi a negociação de Allan para o Manchester City, que acrescentou 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões) ao montante.

Somadas todas as saídas de jogadores neste período, o clube superou equipes europeias dentro do mesmo recorte, como Real Madrid, com 294,50 milhões de euros (cerca de R$ 1,76 bilhão), e Barcelona, com 342,70 milhões de euros (cerca de R$ 2,05 bilhões).

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Grande parte da quantia arrecadada pelo alviverde veio de atletas formados em sua base. Endrick foi um dos jogadores que inauguraram uma sequência de vendas expressivas para o Palmeiras. O atacante foi negociado com o Real Madrid por 60 milhões de euros (cerca de R$ 359 milhões) em 2022.

Depois do atacante, Vitor Reis também deixou o clube rumo ao Manchester City, por 37 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões). Estêvão foi outro destaque, negociado com o Chelsea por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões).

Segundo Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil, empresa que administra a carreira do zagueiro Vitor Reis, o resultado do alviverde passa diretamente pela valorização de sua base.

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"Hoje, o mercado olha para a base do Palmeiras com o mesmo respeito que olha para grandes academias europeias. A combinação entre tecnologia, metodologia e tempo de maturação faz com que o clube não apenas revele, mas maximize o valor de cada talento", afirmou.

VENDA DE ALLAN AMPLIA VANTAGEM SOBRE GIGANTES EUROPEUS

Em comparação com o Barcelona, a venda de Allan para o Manchester City colocou o Palmeiras com uma vantagem de 28,39 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) sobre o clube catalão.

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Já frente ao Real Madrid, a negociação do atleta alviverde ampliou a vantagem financeira no período considerado. Agora, o clube brasileiro passa a ter uma diferença de 76,59 milhões de euros (cerca de R$ 459 milhões) sobre os merengues.

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras também aparece com ampla vantagem. O Flamengo, segundo clube do país que mais arrecadou com vendas no período, soma 161,38 milhões de euros (cerca de R$ 966 milhões), 209,71 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão) a menos que o alviverde.

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