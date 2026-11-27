O Palmeiras tem negociações avançadas para ter a fintech brasileira CloudWalk como patrocinadora master, por meio da marca Pierre Finance, assistente de inteligência artificial para finanças pessoais. Outra marca da empresa, a plataforma Infinity Pay, seria estampada às costas da camisa.

O contrato em discussão teria duração de dois anos. Estampar o novo patrocínio já na final da Libertadores, neste sábado, está fora dos planos da diretoria alviverde.

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"O Palmeiras tem contrato vigente com a Sportingbet, que segue honrando os compromissos assumidos e tem o direito à propriedade máster do uniforme. Clube não vai usar nenhuma marca no espaço máster na final da Libertadores", respondeu o clube à reportagem.

A Sportingbet não aparece mais no uniforme alviverde em razão da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu, a partir de outubro, a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de bets. Mesmo assim, o vínculo continua válido, e a empresa pagará, inclusive, um bônus em caso de título da Libertadores.

Ao Estadão, a casa de aposta disse que "segue negociando e segue próximo do time" e que "entende não existir nenhum acordo fora o da Sportingbet como master".

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Na última quarta-feira, 25, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tratou do tema publicamente e afirmou que o clube estava pronto para se adaptar à nova legislação, sem bets, por isso buscaria um novo parceiro.

Ela também não se mostrou preocupada com uma possível queda de valor do patrocínio master master. O atual acordo com a Sportingbet é R$ 100 milhões fixos anualmente - com variáveis, o valor poderia alcançar R$ 170 milhões por ano.

"A gente vai conseguir repor esses recursos porque os recursos que o Palmeiras tinha com a bet era normal, nada exorbitante. Era um patrocínio importante, mas não tenho dúvidas de que nosso pessoal vai conseguir repor", afirmou a presidente durante o CBF Academy Summit, em São Paulo.

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Um mês antes, em outubro, Leila já havia avisado que, mantida a proibição, buscaria finalizar o contrato com a bet "de uma forma amigável, com muito profissionalismo". Também avisou que /"não vai existir nenhum patrocínio pontual".