Palmeiras atropela Fortaleza e conquista boa vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Marcos Antomil (via Agência Estado)

O Palmeiras conseguiu uma importante vantagem rumo às quartas de final da Copa do Brasil. No Allianz Parque, os comandados de Abel Ferreira resolveram o jogo no primeiro tempo, com gols de Raphael Veiga e Bruno Tabata. Richard Ríos definiu a vantagem e a vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0. Destaque na partida também para o jovem Luís Guilherme, de 17 anos. O jovem deu novo ânimo à partida no segundo tempo e mostrou habilidade.

A partida de volta acontece no dia 31 de maio, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com a vantagem, o Palmeiras pode perder por dois gols de diferença na capital cearense. A equipe tricolor precisa de quatro gols de vantagem para avançar diretamente. Se ganhar por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida começou ao estilo que Abel Ferreira tem deixado como marca no início dos jogos: com o time alviverde no ataque em busca da abertura do marcador ainda nos primeiros minutos, se impondo como dono da casa. Aos 7 minutos, uma dividida entre Rony e Caio Alexandre na grande área resultou em uma decisão polêmica da arbitragem. Wagner do Nascimento Magalhães assinalou pênalti para o Palmeiras, Veiga cobrou e inaugurou o placar, aos 11 minutos.

Outra arma que notabiliza o Palmeiras é a bola parada e novamente a equipe alviverde mostrou sua força, apesar do ótimo reflexo do goleiro João Ricardo. Aos 17, em cobrança de escanteio de Veiga, Gómez cabeceou, o arqueiro fez grande defesa, mas no rebote, Bruno Tabata ampliou.

A vantagem não fez diminuir a intensidade dos palmeirenses, que controlavam o duelo e a velocidade das jogadas, sem deixar a defesa desprevenida. O Fortaleza tentou reagir, mas não criou oportunidades ao longo da etapa inicial e errou muitos passes simples.

Na volta do intervalo, o Fortaleza buscou se impor e arriscou mais finalizações. Algumas deram trabalho para o goleiro Weverton. Mais pressionado em seu campo, o Palmeiras teve de improvisar com bolas longas para tentar chegar ao ataque.

Dudu, em jogadas individuais, também era uma válvula de escape para o lado alviverde. Em contragolpe armado pelo camisa 7, Rony encontrou Veiga sozinho na área, mas o meia parou na trave após desvio de cabeça.

Os contra-ataques passaram a ser a única maneira do Palmeiras se aproximar do gol tricolor. Abel sacou Tabata e colocou o jovem Luís Guilherme para acelerar as jogadas pelos flancos. Na primeira chance, o garoto de 17 anos deixou marcadores para trás, mas o chute mascado impediu a torcida de comemorar.

Quem também entrou e deixou sua marca foi o volante Richard Ríos. O colombiano tem dado amostras da qualidade técnica que possui jogo após jogo. Nos minutos finais, marcou o terceiro do Palmeiras após lance trabalhado na ponta em que a bola foi parar em seus pés na área. Ríos deixou Tinga no chão e chutou, a bola ainda tocou na trave antes de balançar a rede e dar números finais ao confronto.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 21h, para disputar clássico com o Santos na Vila pelo Brasileirão. O Fortaleza, por sua vez, joga um pouco mais cedo, às 18h30, em visita ao América-MG, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Richard Ríos); Bruno Tabata (Luís Guilherme), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim (Dudu); Caio Alexandre, Zanocelo (Zé Welison) e Hércules (Pochettino); Yago Pikachu (Calebe), Romarinho (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Raphael Veiga, aos 11; Bruno Tabata, aos 17 minutos do primeiro tempo; Richard Ríos, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu, Tinga.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ).

PÚBLICO - 32.254 torcedores.

RENDA - R$ 2.791.492,43.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).