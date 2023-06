Palmeiras anuncia saída do técnico PV, multicampeão no sub-20 e que fez Endrick se destacar

Paulo Victor Gomes, o PV, marcou história na base do Palmeiras nos últimos anos. Multicampeão com a equipe sub-20, o treinador que fez a equipe desencantar na Copa do São Paulo de Futebol Júnior com dois títulos em sequência e apresentou nomes como Endrick, Giovani, Jhon Jhon, e tantos outros que agora integram o time profissional, deixou a equipe neste sábado para ser auxiliar de André Jardine no América do México.

Depois de trabalhar bem não sub-15 do clube entre 2015 e 2017, PV foi ser auxiliar de Jardine na seleção brasileira de base entre 2018 e 2021 antes de retornar ao Palmeiras para uma revolução do time sub-20. Agora aceitou convite do ex-parceiro para aventura em solo mexicano.

"Encerro este ciclo com um sentimento de dever cumprido e, principalmente, gratidão ao Palmeiras, à presidência, às diretorias de futebol de base e profissional e, em especial, ao João Paulo Sampaio, por todas as oportunidades e pela confiança no meu trabalho", agradeceu PV. "Um clube que me abriu as portas em 2015 e novamente em 2021, em meu retorno ao sub-20, me proporcionando uma evolução em todos os aspectos e a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes profissionais e atletas. Mais do que isso, ao lado de grandes homens."

Sem medo de apostar em jovens que ainda podiam atuar na equipe sub-17, como o promissor Endrick, PV ganhou tudo neste retorno. O primeiro título no sub-20 foi o do Paulista de 2021. Em seguida, levou o time à conquista inédita da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2022. No mesmo ano, ergueu os troféus do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil sub-20, completando a Tríplice Coroa. Por fim, no início deste ano, celebrou o bicampeonato da Copinha.

"Chegou o momento de dar o próximo passo na carreira e somar novas experiências. Vou carregar esses anos para sempre em minha vida, valorizando demais todas as conquistas e as relações construídas no lugar que posso chamar de minha casa", afirmou o treinador, que sempre previu que Endrick seria um fenômeno.

"Paulo Victor desenvolveu um trabalho de excelência no Palmeiras e se tornou uma referência para todos os profissionais que fazem parte das nossas categorias de base. A conquista da Copinha, que era um grande objetivo do clube, será lembrada para sempre. Desejamos muito sucesso na sequência de sua carreira. O Palmeiras estará sempre de portas abertas para este grande técnico", disse a presidente Leila Pereira, em discurso de gratidão ao profissional.