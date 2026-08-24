Palmeiras anuncia renovação de contrato do zagueiro Gustavo Gómez até o fim de 2030

Jogador com mais títulos na história palmeirense reafirmou sua ambição por novas vitórias após selar o novo acordo

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira (24) a renovação do contrato do zagueiro e capitão Gustavo Gómez. O novo vínculo do jogador paraguaio com o clube alviverde foi estendido até dezembro de 2030, consolidando sua permanência como um dos principais símbolos de uma das eras mais vitoriosas da equipe.

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No clube desde 2018, Gómez acumula marcas expressivas que o colocam no topo de rankings históricos da instituição. Ele é atualmente o jogador com mais títulos conquistados na história do Palmeiras e o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa alviverde, somando 419 partidas, das quais 412 foram como titular. O capitão também se destaca no setor ofensivo, ostentando o posto de zagueiro com mais gols marcados pelo time, tendo balançado as redes em 48 oportunidades.

A extensa galeria de troféus erguidos pelo defensor inclui duas Copas Libertadores da América (2020 e 2021) e três edições do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023). O currículo abrange ainda cinco títulos do Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026), a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2022. O impacto de sua trajetória rendeu a ele um espaço exclusivo na Sala de Troféus do Verdão, inaugurado neste ano com exposição de itens marcantes, como camisas, chuteiras e a braçadeira de capitão.

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Em declaração aos canais oficiais do clube, Gómez celebrou o novo compromisso e ressaltou que sua motivação permanece intacta. O zagueiro definiu o Palmeiras como o seu lugar no mundo e destacou que a essência da história construída desde a sua chegada é pautada na competitividade. Ao se dirigir à torcida, o atleta garantiu que seguirá com a mesma entrega e fome de títulos ao longo dos próximos anos, visando ampliar ainda mais as conquistas da equipe.