Palmeiras anuncia atacante Miguel Merentiel como reforço para o segundo semestre

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, que vestiu a camisa do Defensa y Justicia, da Argentina, nas últimas três temporadas. O jogador de 26 anos foi aprovado nos exames médicos do clube nesta manhã e assinou contrato com vínculo válido até junho de 2026.

Campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, Merentiel tem 27 gols marcados em 79 partidas disputadas pelo clube argentino. Ele deve treinar normalmente com o restante do elenco do Palmeiras nos próximos dias, mas só poderá estrear após 18 de julho, data da abertura da janela de transferências.

"A verdade é que é algo inexplicável e impressionante. Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipe. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um time rival para o maior da América do Sul. Vou viver isso da melhor maneira, vou me entregar ao máximo por esse clube", afirmou o novo reforço palmeirense.

O atacante uruguaio já cruzou o caminho do Palmeiras na condição de adversário. A primeira vez foi durante os encontros pelas oitavas de final da Libertadores de 2019, quando jogava pelo Godoy Cruz. Na ocasião, foi eliminado após uma goleada por 4 a 0 a favor dos palmeirenses e um empate por 2 a 2. Mais tarde, em 2021, já no Defensa y Justicia, entrou no segundo tempo da decisão da Recopa, vencida nos pênaltis pela equipe argentina.

"O Palmeiras é um time muito forte em âmbito local e internacional. Nós sofremos muito, é uma equipe impressionante", disse o uruguaio, antes de completar falando sobre a final da Libertadores da temporada passada, em seu país. "O povo uruguaio viveu aquilo de maneira muito forte, eu acompanhei muito a final. A atmosfera foi impressionante e o título do Palmeiras foi algo extraordinário", concluiu.

Revelado pelo Peñarol, Merentiel jogou pelo El Tanque, ainda no Uruguai, antes de iniciar uma passagem pela Espanha, onde jogou por Lorca e Valência Mestalla. Ele será o 22ª uruguaio a vestir a camisa do Palmeiras. No atual elenco, terá a companhia do compatriota Piquerez.