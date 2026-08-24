Palmeiras anuncia a renovação de contrato com o capitão Gustavo Gómez até 2030

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira, 24, a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Gómez. Capitão e uma das principais referências da equipe nos últimos anos, o paraguaio assinou um novo vínculo com o clube até dezembro de 2030.

Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e se tornou um dos símbolos desta era vitoriosa do clube. Ao longo de sua trajetória, o defensor acumulou marcas históricas e passou a ser o jogador com mais títulos na história do time alviverde.

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O paraguaio também é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa palmeirense, com 419 partidas, sendo 412 como titular. Além disso, com 48 gols, é o zagueiro que mais balançou as redes na história da equipe.

Entre os títulos conquistados por Gustavo Gómez estão as duas Libertadores, em 2020 e 2021, além dos três Campeonatos Brasileiros, em 2018, 2022 e 2023. O capitão também conquistou cinco Paulistas, em 2020, 2022, 2023, 2024 e 2026, a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2022.

"Eu e o Palmeiras nunca estamos satisfeitos. Competir, lutar e vencer são a essência dessa linda história que compartilhamos desde 2018. Já declarei algumas vezes que o Palmeiras é o meu lugar no mundo. Hoje, tenho a felicidade de transformar esse sentimento em mais um compromisso. Quero comunicar à família Palmeiras que renovei meu contrato até dezembro de 2030. Seguiremos juntos, com a mesma fome, a mesma entrega e a mesma ambição, porque ainda temos muito para conquistar juntos", afirmou Gómez à TV Palmeiras.

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A relação entre Gustavo Gómez e o Palmeiras também ganhou um espaço especial dentro do clube. Neste ano, o Verdão inaugurou uma área dedicada ao zagueiro na Sala de Troféus. O local conta com fotos emblemáticas e uma redoma com objetos utilizados pelo capitão em momentos históricos de sua passagem pelo clube, como camisa, faixa de capitão, chuteiras e caneleiras.