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Palmeiras alivia crise com classificação na Libertadores, cumpre meta e garante R$ 9 milhões

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A classificação às quartas de final da Libertadores ameniza a crise no Palmeiras, interrompe a série negativa, pode ser importante para o time voltar a jogar bem e tem impacto também nas finanças.

No início do ano, o clube estabeleceu, entre as metas orçamentárias, alcançar as quartas de final do torneio continental. Assim, cumpriu seu objetivo e vai encher os cofres, uma vez que tem US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões), para receber da Conmebol. É o valor que será pago para cada um dos oito clubes classificados às quartas de final.

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Com mais R$ 9 milhões assegurados, o clube já tem garantidos R$ 25,8 milhões. Os outros valores são referentes à participação na Libertadores (R$ 5 milhões), às três vitórias na primeira fase (R$ 5,2 milhões) e à vaga nas oitavas (R$ 6,4 milhões).

Se alcançar as semifinais da principal competição sul-americana, o Palmeiras leva mais R$ 11,8 milhões. Se for campeão, receberá R$ 129 milhões.

A vitória no Paraguai, conquistada com gol do capitão Gustavo Gómez, interrompeu a série de quatro jogos sem ganhar e devolve confiança ao time, cobrado por melhores apresentações.

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"Críticas que são objetivas, para somar, nós absorvemos. Somos humanos, podemos acertar e errar, e estamos aqui para crescer", disse o colombiano Jhon Arias, um dos melhores em campo diante do Cerro.

"Se espera muito do Palmeiras pela instituição que é. Todo ano o Palmeiras briga por títulos. Acham que é fácil, mas não é fácil. Enfim, podemos melhorar e vamos trabalhar", acrescentou.

Abel Ferreira quis responder aos críticos e disse haver um obsessão pelo sucesso, pelo primeiro lugar. "Acho que o futebol, de modo geral, está doente", desabafou.

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O triunfo consagrou Gustavo Gómez, o autor do gol que o transformou no primeiro jogador da história da Libertadores a marcar em nove edições consecutivas.

"O Palmeiras tem um elenco muito forte, com fome de glórias", destacou o zagueiro paraguaio, que tem subido, a cada um jogo, um degrau na idolatria que construiu. "Se não for na técnica, tem que ir na raça".

Tricampeão e atual vice, o time alviverde segue na busca do tetra. Disputará as quartas de final pela 14ª vez na história, isolando-se como recordista entre os brasileiros. O adversário será conhecido nesta quinta-feira. Será Mirassol ou LDU, que definem quem avança em Quito. Na ida, empataram por 1 a 1.

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PREMIAÇÕES FORTALECEM FINANÇAS EM ANO COM APOSTA ARRISCADA

O desempenho nas três competições que disputa - Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão - ganhou ainda mais importância neste ano em que o equilíbrio financeiro está em risco devido à aposta da presidente Leila Pereira de segurar seus principais jogadores.

A recusa em vender os atacantes Flaco López e Allan, os dois principais ativos hoje do elenco palmeirense, foi uma aposta da dirigente para que o elenco tenha mais chances de erguer taças no fim da temporada, ao contrário do que ocorreu em 2025.

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O Palmeiras estimava arrecadar cerca de R$ 400 milhões em vendas em 2026. Certamente não atingirá essa meta. Até agora, conseguiu perto de R$ 120 milhões, embora aposte que o valor aumentará nas próximas semanas, com a possibilidade de negociar atletas menos utilizados, jovens da base e outros que estão emprestados.

No ano passado, a venda de jogadores foi a maior fonte de receita da agremiação, representando 40% do total das receitas brutas em 2025. Foram R$ 602 milhões arrecadados, valor puxado pelas transferências de Richard Ríos, Vitor Reis e Estêvão. A temporada anterior foi ruim esportivamente, sem títulos, mas positiva nas finanças, já que o clube registrou receita de R$ 1,7 bilhão, a maior de sua história.

O Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 124 milhões. O valor, informado no balancete de junho divulgado pelo clube, é consideravelmente superior aos R$ 19,37 milhões projetado para o período. Trata-se de uma diferença seis vezes maior.

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No início do ano, o clube fez a projeção de que teria superávit de R$ 11,2 milhões e arrecadaria R$ 1,2 bilhão em 2026. Um quarto desse valor, projetaram os cartolas, deveria vir de vendas de jogadores.

O time tem compromisso no fim de semana pelo Brasileirão, que lidera com 48 pontos, mas viu a vantagem na ponta cair para três pontos. No domingo, às 16h, recebe o Vasco no Nubank Parque.

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