Palmeiras acusa Flamengo e Grêmio de mentira em nota sobre a Libra; entenda o imbróglio

O Palmeiras divulgou comunicado oficial nesta quinta-feira (7) acusando Flamengo e Grêmio de mentirem em nota sobre Liga do Futebol Brasileiro (Libra), publicada pela dupla nesta quarta. O clube paulista dá outra versão sobre a partilha de direitos de transmissão no contrato firmado com a Globo para o período de 2026 a 2029.

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No comunicado, o Palmeiras afirma que "não assinou qualquer documento que implique em receitas adicionais ao Grêmio". Os paulistas afirmam ainda que "o recente acordo com a Globo determina que o próprio clube gaúcho - bem como os demais signatários pague um valor fixo anual ao Flamengo."

O Palmeiras ressaltou ainda que "não participou de eventual acordo celebrado por Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra".

Nesta quinta, Flamengo e Grêmio divulgaram um comunicado afirmando que "ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes". O acordo, segundo a nota, aconteceu com com o consenso de todos os clubes da Libra.

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Na terça-feira, 5, o Palmeiras anunciou a saída da Libra horas depois de a liga e o Flamengo oficializarem um acordo com os demais integrantes do bloco sobre a distribuição de receitas. O próprio Palmeiras, embora contrariado, assinou o termo que estabeleceu que o clube rubro-negro receberá R$ 150 milhões adicionais durante quatro anos, em parcelas iguais de R$ 37,5 milhões. A presidente alviverde, Leila Pereira, se posicionou contra o acordo e citou "atitudes predatórias" por parte do rival.

Todos os clubes do grupo perderam um pouco de dinheiro para que fosse possível chegar ao número desejado pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Apesar da saída da Libra, o Palmeiras não pretende se associar à Futebol Forte União (FFU) neste momento.

Por que o Flamengo vai receber mais dinheiro da Libra?

Ao contrário da FFU, que fragmentou a venda de direitos de TV, a Libra vendeu os direitos de transmissão de seus times para uma única emissora, a Globo, por R$ 1,17 bilhão por temporada.

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O Flamengo tentou negociar novas regras para o repasse, mas inicialmente foi rechaçado pelos dirigentes das demais equipes filiadas à Libra. Em 25 de setembro de 2025, o clube carioca conseguiu liminar na Justiça para suspender o pagamento da Globo. A partir daquele momento, a disputa entre dirigentes se tornou pública.

A diretoria rubro-negra encontrou brecha em trecho do estatuto da Libra. Primeiro, o documento assinado por todos os clubes não havia determinado o peso de cada plataforma no contrato com a emissora carioca. Segundo, e mais importante, o Flamengo entendia que a verba vinculada à audiência tinha critério incompleto.

O estatuto definiu que o dinheiro da Globo na Série A se divide em:

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- 40% iguais para todos os clubes;

- 30% de acordo com a posição na tabela;

- 30% conforme as audiências das partidas.

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Para os 30% de audiência, o regimento diz que a distribuição será "calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada Clube Associado sobre o total dos Clubes Associados da Série A, por plataforma de transmissão ou streaming".

Como não havia a determinação do peso de cada plataforma nem no estatuto da Libra, nem no contrato com a Globo, o Flamengo encontrou a brecha para questionar judicialmente o repasse das verbas. A negociação entre os dirigentes avançou para a arbitragem e, sete meses depois, acaba de chegar a uma solução para o problema.