Palmeiras acerta a contratação do lateral-esquerdo Jorge para substituir Viña

Da Redação

A diretoria do Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Jorge, com um vínculo que irá até dezembro de 2025. Na negociação com o Monaco, da França, o clube alviverde passa a ser detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos, que deve se integrar ao elenco a partir da próxima segunda-feira.

continua após publicidade .

Jorge chega ao Palmeiras para substituir o lateral-esquerdo uruguaio Matias Viña, que está acertando a sua transferência para a Roma, da Itália, que para esta temporada contratou o técnico português José Mourinho.

"Fala, Família Palmeiras! Estou muito feliz de chegar a esse grande clube e ansioso para vestir essa camisa. Espero retribuir o carinho da torcida com dedicação dentro de campo e, se Deus quiser, conquistar títulos junto a esse elenco campeão. Avanti, Palestra", disse o novo jogador alviverde, em declarações ao site oficial do clube.

continua após publicidade .

Jorge foi revelado pelo Flamengo, estreou como profissional em 2014 e, dois anos depois, foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro em premiação realizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Em 2017, após ter sido convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez, Jorge, que havia defendido a equipe nacional também nas categorias sub-20 e sub-23, foi vendido ao Monaco, onde ficou até agosto de 2018, quando foi emprestado ao Porto, de Portugal.

Em março de 2019, transferiu-se novamente por empréstimo ao Santos, clube pelo qual fez 29 jogos, um gol e ganhou destaque nacional mais uma vez. Em 2020, um outro empréstimo, desta vez para o Basel, da Suíça, mas uma grave lesão no joelho esquerdo prejudicou sua performance e ele acabou atuando pouco. Atualmente está em fase final de recuperação.