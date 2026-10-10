Palco de Copa do Mundo, Beira-Rio estreia como casa da Seleção Feminina

A Seleção Brasileira Feminina disputará, pela primeira vez na história, uma partida no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto marca também a estreia da equipe feminina da Amarelinha na capital do Rio Grande do Sul, escrevendo um novo capítulo na trajetória de um dos palcos mais tradicionais do futebol brasileiro e internacional.

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Inaugurado em 6 de abril de 1969 com a vitória do Internacional sobre o Benfica por 2 a 1, o Beira-Rio recebeu o primeiro jogo da Seleção Masculina logo no dia seguinte, quando o Brasil venceu o Peru pelo mesmo placar. Com capacidade para 50.842 torcedores, a casa do Colorado abrigou momentos marcantes do esporte, como o emblemático Gre-Nal do Século em 1989, que definiu o finalista do Campeonato Brasileiro de 1988.

O estádio também consolidou sua relevância no cenário global ao ser reformado e reinaugurado em abril de 2014 para acolher cinco partidas da Copa do Mundo daquele ano, com estreia no triunfo da França sobre Honduras por 3 a 0. Na modalidade feminina, o Beira-Rio vem ganhando protagonismo desde 2017, com o retorno das Gurias Coloradas, e registrou em maio de 2026 o primeiro clássico gaúcho da história da Copa do Brasil Feminina. Agora, a presença da Seleção principal consolida a vocação da praça esportiva como um dos grandes pontos de encontro do futebol nacional.