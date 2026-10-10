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Palco de Copa do Mundo, Beira-Rio estreia como casa da Seleção Feminina

Evento escreve novo capítulo no lendário estádio do Internacional, que já acolheu grandes momentos do esporte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Palco de Copa do Mundo, Beira-Rio estreia como casa da Seleção Feminina
Autor Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre - Foto: Divulgação Beira-Rio

A Seleção Brasileira Feminina disputará, pela primeira vez na história, uma partida no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto marca também a estreia da equipe feminina da Amarelinha na capital do Rio Grande do Sul, escrevendo um novo capítulo na trajetória de um dos palcos mais tradicionais do futebol brasileiro e internacional.

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Inaugurado em 6 de abril de 1969 com a vitória do Internacional sobre o Benfica por 2 a 1, o Beira-Rio recebeu o primeiro jogo da Seleção Masculina logo no dia seguinte, quando o Brasil venceu o Peru pelo mesmo placar. Com capacidade para 50.842 torcedores, a casa do Colorado abrigou momentos marcantes do esporte, como o emblemático Gre-Nal do Século em 1989, que definiu o finalista do Campeonato Brasileiro de 1988.

O estádio também consolidou sua relevância no cenário global ao ser reformado e reinaugurado em abril de 2014 para acolher cinco partidas da Copa do Mundo daquele ano, com estreia no triunfo da França sobre Honduras por 3 a 0. Na modalidade feminina, o Beira-Rio vem ganhando protagonismo desde 2017, com o retorno das Gurias Coloradas, e registrou em maio de 2026 o primeiro clássico gaúcho da história da Copa do Brasil Feminina. Agora, a presença da Seleção principal consolida a vocação da praça esportiva como um dos grandes pontos de encontro do futebol nacional.

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Copa do Mundo estádio Beira-Rio futebol brasileiro futebol feminino Porto Alegre SELEÇÃO FEMININA
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