País de Gales derrota Ucrânia e volta à Copa do Mundo após 64 anos

(via Agência Estado)

O País de Gales está de volta à Copa do Mundo. Após 64 anos, a seleção galesa retornou ao Mundial ao vencer a Ucrânia por 1 a 0, neste domingo, em Cardiff, pelas Eliminatórias Europeias. O gol da classificação foi contra, marcado por Yarmolenko, após cobrança de falta de Gareth Bale.

A primeira e última Copa do País de Gales foi em 1958. Na ocasião, a seleção foi eliminada nas quartas de final ao perder para a seleção brasileira por 1 a 0, com direito a golaço de Pelé, o primeiro do "Rei do Futebol" em Mundiais.

Já a Ucrânia, que disputou sua única Copa em 2006, não desistiu até o apito final e foi aplaudida pelos torcedores galeses presentes no estádio. A vaga vinha sendo buscada pela equipe ucraniana como forma de trazer alguma alegria ao seu povo, que sofre com a invasão russa e a guerra desde o fim de fevereiro.

Com a classificação do País de Gales, a Europa conheceu os seus 13 representantes na Copa do Mundo. Os outros 12 são: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra, Alemanha, Polônia e Portugal. O País de Gales entrou no Grupo B da Copa do Mundo, com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Com a vaga do País de Gales, a Copa já conhece 30 dos seus 32 classificados. Os dois lugares restantes serão definidos ainda neste mês de junho, em confrontos de repescagem.

Em Cardiff, a Ucrânia foi superior no primeiro tempo, dominou do início ao fim, mas não teve a sorte ao seu lado. Logo aos dois minutos, chegou a marcar um gol com Zinchenko, mas o árbitro anulou, afirmando que não havia autorizado o recomeço da partida na cobrança de falta. Apesar disso, continuou em cima e viu o goleiro Hennessey fazer defesas importantes para assegurar o 0 a 0.

O goleiro, inclusive, foi o principal nome do País de Gales nos primeiros 45 minutos. Ele deu total confiança ao time, que fez seu único gol aos 33. Gareth Bale cobrou falta. Ela iria no meio do gol, mas Yarmolenko, capitão de um dos destaques frente à Escócia, desviou e enganou o goleiro Bushchan.

O segundo tempo foi diferente. A Ucrânia precisou sair para o ataque e acabou dando espaço para o adversário criar. Mesmo assim, a seleção ucraniana criou bons momentos, a exemplo da chegada de Tsygankov, que obrigou Hennessey a fazer um milagre. Na sobra, Yaremchuk mandou para fora.

Com o desespero da Ucrânia, o País de Gales foi ganhando fôlego e por muito pouco não fez o segundo. Johnson mandou a trave. Nos minutos finais, a seleção ucraniana novamente se impôs, mas não teve bola que passasse por Hennessey, o grande herói da classificação da equipe galesa.