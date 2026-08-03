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Pai e filho se enfrentam no Uruguai e protagonizam cena emocionante após a partida

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 16:00:00 Editado em 03.08.2026, 16:15:25
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O futebol proporcionou um momento especial para a família Dos Santos no último domingo. Nacional e Progreso se enfrentaram pelo Torneo Intermedio, no Uruguai, e a partida marcou o primeiro duelo entre Agustín e Jonathan, pai e filho, dentro de campo. O time do mais jovem venceu por 2 a 1, e os dois terminaram o jogo emocionados, com direito a lágrimas e um abraço no gramado.

Aos 18 anos, Agustín Dos Santos veste a camisa 10 do Nacional e começou a partida como titular. Do outro lado estava o pai, Jonathan, de 34 anos, que atua como atacante do Progreso. Apesar de fazer parte do elenco, o jogador não saiu do banco de reservas no confronto válido pela sétima rodada da primeira fase da competição.

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Com o apito final, pai e filho se encontraram no campo do Gran Parque Central. O abraço entre os dois chamou a atenção dos torcedores e também emocionou jogadores das duas equipes, em uma cena que acabou se tornando um dos momentos mais marcantes da rodada.

Agustín compartilhou o registro nas redes sociais e resgatou uma fotografia da infância, em que aparece no colo do pai, quando Jonathan ainda dava os primeiros passos de sua carreira no futebol. "Um sonho realizado. Eu te amo, pai", escreveu o jovem meia na publicação.

Em entrevista concedida meses atrás à Rádio Uruguai, Jonathan já havia falado sobre a relação com o filho e o orgulho de acompanhar sua trajetória no futebol profissional.

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"Mais do que um filho, ele é um amigo. Praticamente crescemos juntos, porque me tornei pai aos 16 anos, muito jovem. É motivo de orgulho para a família que ele também seja jogador de futebol profissional", afirmou.

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