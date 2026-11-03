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Pai e filho, pilotos de Apucarana conquistam brasileiro de Rally Raid

Otavio Enz e Allan Enz venceram suas categorias no Sertões Series São Paulo e garantem os títulos do campeonato

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pai e filho, pilotos de Apucarana conquistam brasileiro de Rally Raid
Autor Duplas campeãs no automobilismo off-road - Foto: Divulgação

Os pilotos apucaranenses Otavio Enz e Allan Enz, pai e filho, tiveram um fim de semana de grandes conquistas no automobilismo off-road. A dupla encerrou sua participação no Sertões Series São Paulo com vitórias nas respectivas categorias e garantiu títulos importantes na temporada 2026, incluindo o Campeonato Brasileiro de Rally Raid.

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A competição, realizada no último fim de semana em Itatinga, tinha três objetivos em disputa para a equipe: vencer a etapa do Sertões Series São Paulo, conquistar o título da temporada do campeonato e somar os pontos necessários para assegurar o Campeonato Brasileiro.

Otavio Enz, o Marreco, venceu na categoria Ultimate Pro nas três disputas. Com o resultado, conquistou o título do Sertões Series e sagrou-se bicampeão brasileiro de Rally Raid na categoria Ultimate Pro.

Já Allan Enz garantiu a vitória na categoria Ultimate SP tanto na etapa paulista quanto na classificação final do Sertões Series. O piloto também confirmou o título brasileiro da categoria, completando um fim de semana perfeito para a família Enz.

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Pai e filho, pilotos de Apucarana conquistam brasileiro de Rally Raid
AutorFoto: Divulgação


A última etapa foi marcada por condições bastante difíceis. O percurso passou por áreas de reflorestamento de eucaliptos, com trechos muito escorregadios em razão das chuvas que atingiram a região durante a semana.

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Allan enfrentou problemas na tração do veículo e no limpador de para-brisa logo na primeira etapa, o que comprometeu parte do seu ritmo. No segundo dia, Otavio adotou uma estratégia mais conservadora, buscando manter a velocidade sem correr riscos desnecessários.

A estratégia fez com que Allan alcançasse o pai no meio da especial. Os dois seguiram juntos até os quilômetros finais, quando Otavio autorizou a ultrapassagem, faltando aproximadamente cinco quilômetros para a chegada. A decisão foi motivada por uma preocupação mecânica: o tanque auxiliar de Allan não estava alimentando corretamente o tanque original, levantando o risco de uma pane seca.

Mesmo diante das dificuldades, os dois conseguiram completar a prova e alcançar os resultados planejados.

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A premiação oficial do Campeonato Brasileiro de Rally Raid será realizada durante a festa da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em São Paulo, em março de 2027.

MIT CUP encerra a temporada

Agora, pai e filho voltam as atenções para o último compromisso do calendário de 2026. No dia 14 de novembro, eles participam da sétima e última etapa da MIT CUP, em Mogi Guaçu (SP), na região do Autódromo Velocitta.

A prova definirá os campeões da temporada do tradicional campeonato monomarca de rally cross-country. Otavio e Allan chegam motivados pelas conquistas no Sertões Series e no Brasileiro, preparados para encerrar o ano com mais um resultado expressivo.

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Para a dupla apucaranense, a etapa será a oportunidade de fechar uma temporada marcada por vitórias, regularidade e conquistas importantes no cenário nacional do rally raid.

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