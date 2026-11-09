Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Pai do atacante Rony, do Santos, é assassinado com uma facada no Pará

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O pai biológico do atacante Rony, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, morreu na tarde desta segunda-feira após sofrer uma facada no pescoço no município de Terra Alta, no Pará, a pouco mais de 100 km de Belém.

O jogador do Santos e pessoas do clube foram avisados do caso ocorrido há algumas horas. Ele foi liberado pela comissão técnica e embarcou rumo à capital paraense nesta tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as autoridades locais, o pai de Rony sofreu o ataque de uma mulher que estava na sua casa. Não há confirmação sobre qual era o vínculo entre os dois.

Marigerson foi encaminhado para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher acabou presa pela Polícia Civil, que investiga a motivação do crime.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSASSINATO Futebol pai Rony santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV