Pai de Neymar nega aposentadoria do filho: "Vai fazer o quê? Não tem faculdade de médico"

Empresário diz que atacante de 34 anos pode seguir jogando por mais três, quatro ou até cinco anos

Neymar Pai afastou a possibilidade de o filho encerrar a carreira no futebol em breve. Durante o leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado nesta segunda-feira (3), no Suhai Music Hall, em São Paulo, o empresário afirmou que o atacante pretende continuar atuando profissionalmente e projetou mais alguns anos de carreira para o jogador.

Questionado pela ESPN sobre a possibilidade de Neymar pendurar as chuteiras ao fim do contrato com o Santos, Neymar Pai respondeu com bom humor. "Não vai pendurar (as chuteiras). O Neymar ama jogar futebol, ele vai fazer o quê? Ele não tem faculdade de médico ainda. Então, vai continuar jogando futebol!"

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O empresário, no entanto, reconheceu que o atacante já está na reta final de sua trajetória nos gramados. Aos 34 anos, Neymar vive um dos últimos ciclos da carreira, mas ainda não há uma previsão para sua aposentadoria.

"Nós estamos vivendo o terceiro ciclo do Neymar, que é o ciclo definitivo da carreira dele, de três, quatro anos aí eu acho pela frente, quem sabe cinco. Mas isso a gente vai ver conforme a alegria dele dentro de campo, se isso se mantiver, isso pode durar mais tempo", afirmou Neymar Pai em entrevista à TNT Sports.

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O contrato atual de Neymar com o Santos é válido até dezembro de 2026. O jogador já declarou que pretende cumprir o vínculo com o clube, mas ainda não definiu o que fará depois do fim do compromisso.

"Não penso em parar e não sei até quando eu vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos, pretendo cumpri-lo e honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E, depois, vou pensar quando acabar o contrato. Se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo", disse o atacante.

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A declaração deixa em aberto o futuro do jogador após o encerramento do vínculo com o Santos. Neymar pode permanecer no clube, buscar uma nova equipe ou até mesmo decidir pela aposentadoria, mas, segundo o pai e empresário, a tendência neste momento é que ele continue em atividade.

Aos 34 anos, Neymar está em sua segunda passagem pelo Santos, clube que o revelou para o futebol profissional. Depois de deixar a equipe em 2013, o atacante passou por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal antes de retornar à Vila Belmiro em 2025.