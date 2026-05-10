Pai de Hansi Flick, do Barcelona, morre horas antes de jogo decisivo de La Liga

Horas antes do 'El Clásico' que pode definir a La Liga, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, foi comunicado neste domingo (10) sobre a morte de seu pai. A informação foi confirmada pelo clube da Catalunha, que lamentou a perda familiar do comandante alemão. A causa não foi divulgada.

"O FC Barcelona e toda a família blaugrana expressam as mais sinceras condolências a Hansi Flick pelo falecimento de seu pai. Compartilhamos sua dor e estamos ao seu lado e de sua família neste momento difícil", diz a nota emitida pelo Barcelona.

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Outra instituição que se manifestou foi justamente o Real Madrid, adversário deste domingo pela competição nacional. "O Real Madrid expressa suas condolências e carinho aos familiares e a todos os entes queridos. Descanse em paz".

A partida que pode definir matematicamente o título para o clube da Catalunha começa às 16h, no Spotify Camp Nou. O Barcelona não confirmou se Hansi Flick comandará a equipe diante dos maiores rivais. Para garantir o troféu, o time do técnico alemão precisa apenas segurar o empate.

Em seu segundo ano à frente do clube, o comandante busca o segundo título de La Liga e o quinto à frente da instituição. O alemão tem contrato até junho de 2027 e uma renovação pode ser anunciada nos próximos dias. O grande objetivo é voltar a conquistar a Champions League na próxima temporada, que não vai para o Camp Nou desde 2014/2015.