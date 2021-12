Pacotão de reforços do Palmeiras tem goleiro do Inter, chileno e colombiano

Da Redação

Antes de assumir oficialmente a presidência do Palmeiras, o que fará nesta quarta-feira, Leila Pereira já prepara um pacote de reforços. As três primeiras contratações de sua gestão são o experiente goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro chileno Valber Huerta e o meio-campista colombiano Eduard Atuesta.

continua após publicidade .

A Universidad Católica confirmou a saída de Huerta, que já está a caminho do Brasil e passará nesta segunda ou terça por exames antes de assinar o contrato. O clube chileno ficará com 20% de uma futura venda do atleta, adquirido pelo Palmeiras por cerca de R$ 10 milhões. O zagueiro de 28 anos é canhoto, tem bom passe, qualidade na saída de bola e foi bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, que pede desde a temporada passada um defensor com essas características. Em 2021, ele jogou 44 partidas e anotou três gols.

Huerta enfrentou o Palmeiras nas oitavas da última Libertadores e teve boa atuação nos dois jogos, a despeito das derrotas, ambas por 1 a 0, para a equipe alviverde. Na Católica, conquistou três vezes o Campeonato Chileno e mais três taças da Supercopa do Chile.

continua após publicidade .

Os dirigentes repetem a estratégia de olhar com atenção para o mercado sul-americano devido a experiências bem-sucedidas com as contratações dos uruguaios Matias Viña, hoje na Roma, e seu substituto, Joaquín Piquerez. Nos países da América do Sul, há jogadores talentosos e não tão caros.

Eduard Atuesta é desejo antigo do Palmeiras. No início do ano, o clube tentou sem sucesso a contratação do meio-campista de 23 anos. Embora o Palmeiras não tenha confirmado, o seu clube, o Los Angeles FC, já revelou que o acordo foi finalizado. O jogador é visto com grande potencial e que pode futuramente render um bom dinheiro ao clube. Revelado pelo Independiente Medellín, o meia é destro, versátil, bom cobrador de faltas e elogiado pelo seu passe refinado.

"Desde que chegou na nossa primeira temporada, Eduard tem sido um líder dentro e fora de campo. Suas contribuições no Los Angeles FC foram imensas e somos gratos pela forma como ele representou o clube", afirmou John Thorrington, copresidente e gerente do Los Angeles FC."É gratificante vê-lo ir para uma equipe que venceu a Copa Libertadores de 2020 e 2021".

continua após publicidade .

Na MLS, a liga norte-americana, Atuesta atua como um segundo volante. Também pode ser utilizado mais à frente, como armador. Em 2021, ele fez dois gols e deu sete assistências em 24 partidas. Suas exibições de destaque o fizeram integrar o time das estrelas da MLS em 2021. Para ter 70% dos direitos econômicos de Atuesta, o Palmeiras deve desembolsar aproximadamente R$ 20 milhões. Atuesta foi o capitão da seleção sub-20 da Colômbia no Campeonato Sul-Americano e jogou pela seleção sub-23 nas eliminatórias para a Olimpíada.

Marcelo Lomba, de 34 anos, vem para se substituir Jailson e ser o reserva imediato de Weverton, embora Vinícius Silvestre tenha ganhado elogio pelas boas exibições na reta final do Brasileirão. A diretoria considera que o veterano pode ser importante na evolução de Silvestre, de 27 anos. Seu contrato deve ser curto.

Lomba tem contrato com o Inter até o fim deste ano e já é certo que não permanece no clube gaúcho após seis anos. Por isso, chega sem custos ao Palmeiras. Ele foi reserva na maior parte da temporada e esteve em campo em 29 jogos. Além do Inter, o experiente goleiro defendeu Flamengo, Bahia e Ponte Preta ao longo da carreira.

continua após publicidade .

MNEDALHÕES - Edinson Cavani, atacante do Manchester United, Elkeson, que recentemente deixou o futebol chinês, e Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, são nomes especulados no Palmeiras. A torcida se empolgou com os jogadores, mas a nova diretoria não planeja trazer "medalhões". São jogadores consagrados, com altos vencimentos no exterior, e em final de carreira.

A ideia é continuar investindo em atletas mais jovens que podem oferecer retorno esportivo e financeira em uma eventual negociação futura. Rafael Navarro, jovem atacante do Botafogo de 21 anos, se enquadra nesse perfil e também é observado pelo Palmeiras. O clube também busca um lateral-direito e um camisa 9.

continua após publicidade .

O diretor Anderson Barros ainda não teve seu contrato renovado, mas ele já foi informado de que vai permanecer e é incumbido de reforçar o elenco. O vice de Leila, Paulo Buosi, único remanescente da gestão anterior, se tornou o principal nome no departamento de futebol. A transição ocorre já sem a participação direta de Maurício Galiotte.

SAÍDAS - A reformulação no Palmeiras para a próxima temporada teve início com as saídas do goleiro Jailson e do volante Felipe Melo. Os veteranos, aliás, já encontraram novos clubes: Cruzeiro e Fluminense, respectivamente. Eles não tiveram seus contratos renovados porque a diretoria entendeu que o ciclo dos dois havia se encerrado, aos 40 e 38 anos, respectivamente. Os jogadores receberam homenagens pelas trajetórias bem-sucedidas no clube.

Outro que não ficará é o volante Danilo Barbosa. Seu contrato de empréstimo vence ao fim deste mês e ele retorna ao Nice, da França. Há jogadores com contrato em vigência, mas que interessam a outros clubes, caso de Willian Bigode. O atacante já rejeitou proposta do Santos e é pretendido pelo Fluminense.

Já Luiz Adriano não deve permanecer. Ele acumulou lesões e episódios controversos em 2021, foi xingado e debochou de torcedores. É improvável que o atacante, apesar de ter dito que tem contrato (até 2023) e quer cumpri-lo, jogue mais uma temporada no Palmeiras. O Inter, time de seu pai, pode ser o destino do atleta. Deyverson tem vínculo apenas até junho e sua situação ainda não foi definida.