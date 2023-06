Pablo Maia se recupera de trauma na perna direita, treina e fica à disposição no São Paulo

Tudo não passou de um grande susto e Pablo Maia já está à disposição de Dorival Júnior no São Paulo. Substituído com suspeita de fratura na perna direita diante do Tigre, após entrada dura na terça-feira, o jogador já se recuperou das dores e trabalhou normalmente nesta quinta no CT da Barra Funda.

Pablo Maia deixou o Morumbi chorando ainda durante o jogo com os argentinos e acabou levado para um hospital próximo para a realização de exames de imagem. O clube celebrou que o volante não teve uma fratura diagnosticada e nesta quinta aliviou de vez o treinador e os torcedores ao informar a recuperação.

"Boa notícia! Pablo Maia treinou normalmente com o elenco. O volante está recuperado de um trauma na perna direita sofrido diante do Tigre (ARG)", anunciou o clube em suas redes sociais. O São Paulo ainda divulgou imagens do jogador na atividade.

Com Pablo Maia à disposição, Dorival Júnior tem um problema a menos para escalar a equipe diante do Fluminense, sábado, pelo Brasileirão. Não é certo, contudo, que ele enfrente os cariocas, pois o técnico pode poupar algumas peças para o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Palmeiras.

O atacante Calleri, com dores nas costas, pode ganhar descanso para estar inteiro no clássico. Outra grande notícia é que Welington está muito perto da volta após cirurgia no tornozelo esquerdo. O lateral vem trabalhando com alta intensidade com o grupo.

"Welington mais próximo do retorno! Recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo, o lateral treinou mais uma vez sem limitações com os companheiros e deve ficar à disposição de Dorival", comemorou o São Paulo.