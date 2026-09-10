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Overmars se despede do futebol por problemas de saúde: 'Energia completamente esgotada'

Escrito por (via Agência Estado)
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Overmars se despede do futebol por problemas de saúde: 'Energia completamente esgotada'

Marc Overmars fez sucesso nos campos por diversos clubes, casos de Ajax, Arsenal e Barcelona, e pela seleção holandesa. Atualmente, o ex-atacante fazia um bom trabalho como diretor esportivo do Royal Antwerp, da Bélgica. O holandês, contudo, surpreendeu ao anunciar o precoce adeus do futebol, aos 53 anos, por recomendação médica após acusar problemas de saúde.

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O anúncio da aposentadoria veio em nota oficial dirigida aos torcedores do clube belga. "Durante semanas, estive planejando intensamente me dirigir a vocês de forma extensa após o mercado de transferências. Porque, nos últimos meses, não houve muita comunicação da minha parte para com vocês. As últimas temporadas do RAFC não foram fáceis. E os meses de transição sempre decorrem de forma um pouco caótica e também estressante e para o nosso clube não queremos perder tempo", iniciou, antes de comunicar sua saída.

"A minha mensagem não é a que queria trazer, infelizmente. Todo o cansaço acumulado ao longo dos anos e o muito estresse atingiram, no fim de semana passado, um ponto culminante lamentável. Todos sabem que a minha saúde não está no seu melhor. Agora, sinto no entanto de forma muito clara que já não consigo lidar com esta vida profissional agitada e estressante de hoje", lamentou.

Apesar do desgaste físico e mental, Overmars pretendia seguir na função. "Queria sim, muito! E de preferência até ao fim desta temporada de futebol, e muitas depois dela. As conversas sobre a renovação de contrato estavam em pleno andamento, mas a minha saúde me obriga a ser honesto comigo próprio e com todas as pessoas à minha volta", destacou.

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Contrariado, o holandês precisa de descanso para evitar problemas ainda mais graves no futuro. "A minha energia está hoje completamente esgotada. Se agora não ouvir o meu corpo, os meus médicos preveem que a probabilidade de um desfecho mau é muito grande", afirmou. "Por isso, tenho de tomar uma decisão drástica e interromper completamente as minhas atividades profissionais nos próximos tempos. Não há palavras para descrever quanta dor isto me causa. O RAFC, a cidade de Antuérpia e os torcedores do nosso clube tornaram-se parte de quem eu me tornei profissional e também pessoalmente."

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