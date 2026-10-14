Osmar Stábile diz a pessoas próximas que não vai disputar reeleição no Corinthians

Osmar Stábile avisou a aliados que não pretende concorrer à reeleição para a presidência do Corinthians. O prazo para a inscrição das candidaturas se encerra nesta quinta-feira, 15, às 17h. A eleição presidencial está marcada para o dia 28 de novembro no Parque São Jorge.

Sob grande pressão por causa da má fase do time no Brasileiro e uma dívida de R$ 2,8 bilhões, Stábile ainda não tinha definido se participaria do pleito, mas desde o início do ano havia demonstrado interesse em concorrer. A desistência ocorre no momento em que cresce a possibilidade de o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) realizar uma intervenção judicial no clube.

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Outro fator que fez Stábile desistir da eleição é a dúvida se de fato a sua candidatura seria regular. Isso porque o parágrafo 2º do artigo 103 do estatuto proíbe a reeleição para a presidência, o que em tese impediria uma nova candidatura. Porém, parágrafo 4º também prevê que quando um dirigente assume o cargo após uma vacância - ou seja, a saída antecipada do presidente eleito -, ele pode concorrer na eleição seguinte desde que tenha permanecido no posto por até 18 meses.

É justamente a interpretação desse prazo que gera divergências nos bastidores do Parque São Jorge. A dúvida é se os 18 meses incluem o período em que o dirigente atuou como presidente interino ou se a contagem começa apenas a partir da posse definitiva. Ele assumiu a cadeira presidencial em maio de 2025, logo após o impeachment de Augusto Melo, e foi aclamado para cumprir mandato-tampão em agosto.

Com Stábile fora da corrida presidencial, a base de aliados do presidente, formada majoritariamente por conselheiros vitalícios, conversa para alinhar um apoio na próxima eleição. O nome de Rozallah Santoro, ex-diretor financeiro, surge como possibilidade.

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Até o momento, cinco nomes já se lançaram como pré-candidatos para disputar a presidência do clube: Sérgio Janikian, André Negão, Rozallah Santoro, André Castro e José Augusto Mendes. Ainda não está decidido ser Osmar Stábile poderá ou não concorrer à reeleição.