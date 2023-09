Osimhen exclui postagens ligadas ao Napoli e ameaça processar time por vídeo no TikTok; entenda

Victor Osimhen foi a principal estrela do Napoli na conquista do terceiro título do Campeonato Italiano na história da equipe de Nápoles. No entanto, a relação do nigeriano com o clube pode estar perto de um final, após desgaste entre as partes. Nesta quarta-feira, Osimhen ameaçou processar o clube por causa de vídeo postado nas redes oficiais do Napoli em que foi zombado por pênalti desperdiçado contra o Bologna. Além disso, ele excluiu todas as postagens relacionadas ao time em seu perfil no Instagram.

No empate por 0 a 0 com o Bologna, Osimhen teve a chance de garantir os três pontos para o Napoli, em casa, mas desperdiçou a cobrança. No TikTok, as redes oficiais do clube soltaram um vídeo em que ironizavam a situação. Nele, com uma edição de áudio que apresentava o jogador com uma voz fina, semelhante a de uma criança, o clube tentou dar um tom humorístico à situação, mas não agradou o atleta e o seu estafe. O Napoli costuma usar a rede para conteúdos do gênero, mas apagou a postagem que envolvia o atacante.

Roberto Calenda, agente de Osimhen, afirmou que o atleta pretende tomar medidas legais contra o clube após o episódio. "O que aconteceu hoje no perfil oficial do Napoli no TikTok não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi publicado e depois deletado. Um fato sério que causa danos bem sérios ao jogador e pesa ainda mais no tratamento que o rapaz está sofrendo nesse período entre julgamentos da mídia e fake news. Nos reservamos o direito de tomar ações legais e qualquer outra iniciativa funcional para proteger o Victor", escreveu seu agente, nas redes sociais.

Osimhen já vivia um momento conturbado nesta temporada com o Napoli, sétimo colocado no Campeonato Italiano. O atacante já havia discutido com o técnico Rudi Garcia por ter sido substituído no duelo com o Bologna, fato que se somou à insatisfação do pênalti desperdiçado aos 72 minutos. Com o episódio no TikTok, o nigeriano excluiu todas as postagens relacionadas ao Napoli de seu Instagram, deixando apenas aquelas que tinham ligação com a seleção da Nigéria.

Além disso, nesta quarta-feira, antes de duelo com a Udinese pelo Campeonato Italiano, Osimhen não cumprimentou seus colegas de equipe na chegada ao CT do Napoli. Demme, volante alemão, chegou a estender o braço para o nigeriano. O nigeriano foi relacionado para o jogo desta quarta-feira. Há quatro meses, ele marcou, justamente contra o rival desta quarta-feira, o gol do título italiano do Napoli.

O caso do TikTok não é o primeiro vídeo que o Napoli publica zombando de Osimhen. Nas redes sociais, o clube adota esta postura para aumentar o engajamento entre os torcedores e simpatizantes.