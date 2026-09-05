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Oscar Piastri é punido por atrapalhar Lawson e perde três posições no grid do GP de Monza

Escrito por (via Agência Estado)
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A temporada da Fórmula 1 não anda sendo nada fácil para Oscar Piastri e, mais uma vez, o australiano da McLaren tem algo a lamentar. Neste sábado, momentos após celebrar um grande treino classificatório no GP de Monza, o piloto foi punido por atrapalhar Liam Lawson, da Red Bull, perdendo três posições no grid, caindo do terceiro para o sexto posto.

O relatório dos comissários após o treino classificatório informou que Piastri "reduziu significativamente a velocidade para deixar Verstappen passar, mas, no entanto, impediu Lawson de forma inadvertida e desnecessária." Por causa disso, o australiano acabou punido, com Charles Leclerc subindo para terceiro, Lewis Hamilton para quarto e Max Verstappen assumindo o quinto posto.

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"Foi uma situação complicada. Me avisaram que Lawson e Verstappen estavam chegando. Tive que frear forte para sair do caminho do Max, depois fiquei preso em uma posição desconfortável com o Liam", tentou se defender Piastri.

Mesmo assim, celebrou seu desempenho na pista. "É bom ter terminado a classificação em terceiro, mesmo que, no final das contas, larguemos em sexto amanhã (domingo). O momento escolhido para a volta rápida é sempre fundamental aqui, sabíamos que nossa posição no pit lane nos deixaria em risco de ficar presos no tráfego, então decidimos sair cedo da garagem e liderar a fila", disse.

"A primeira volta foi muito sólida e, analisando os tempos, poucos pilotos conseguiram melhorar nas tentativas finais, o que mostra que a equipe tomou a decisão certa. Parabéns também à Alpine e ao Pierre pela sua primeira pole position", seguiu.

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Piastri, mesmo punido, prevê uma boa prova. "Nosso ritmo de corrida não é tão forte quanto o da Mercedes e da Ferrari, mas as voltas iniciais aqui costumam ser caóticas, e o carro mais rápido não será necessariamente aquele que estará na liderança depois dessa fase. Pode ser uma corrida interessante."

Envolvido no incidente da punição, Lawson ainda minimizou o acontecimento. "Aqui é difícil não atrapalhar os outros. Com a maneira como esses motores estão nas voltas de resfriamento, você não tem potência nenhuma. Eu realmente não sei o que aconteceu, o Oscar simplesmente saiu da caixa. Talvez não tenha sido avisado."

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA COM A PUNIÇÃO:

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01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786

02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846

03. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004

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04. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011

05. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070

06. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966*

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07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220

08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256

09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286

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10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517

11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756

12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779

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13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821

14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454

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16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755

17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222

22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes

*punido em três posições

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FÓRMULA 1 GP de Monza McLaren Oscar Piastri punição
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