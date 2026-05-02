Osasuna x Barcelona: veja horário e onde assistir a disputa

Osasuna e Barcelona se enfrentam neste sábado (02), às 16h (horário de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, pela 34ª rodada da LaLiga.

A partida entre os times terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.



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Líder da competição com 85 pontos, o Barcelona pode garantir o título já neste fim de semana. Para isso, a equipe precisa vencer seu compromisso e torcer para que o Real Madrid, vice-líder, não conquiste vitória diante do Espanyol.

Caso a combinação de resultados não se confirme, a definição do campeonato pode ficar para a rodada seguinte. O cenário inclui o confronto direto entre Barcelona e Real Madrid, previsto para o próximo dia 10, que pode ser decisivo na disputa pelo título.

Se ambos vencerem seus jogos nesta rodada, o clássico pode ganhar ainda mais peso, com a possibilidade de o Barcelona confirmar a conquista diante do principal rival.

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