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Os terríveis números de Dorival no São Paulo que aproximam o clube da zona de rebaixamento

Escrito por (via Agência Estado)
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Derrotado por 1 a 0 pela lanterna Chapecoense, o São Paulo terminou a 24ª rodada do Brasileirão estacionado nos 27 pontos, a três do Mirassol, time que abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 24. Neste momento, sob a liderança de Dorival Júnior, o clube paulistano tem mais derrotas que vitórias e empates.

Em Chapecó, o treinador somou seu quinto revés desde que voltou a treinar a equipe tricolor, credenciado pelo ótimo trabalho feito no Morumbi em 2023, quando foi campeão da Copa do Brasil e só deixou o comando porque foi chamado pela CBF para trabalhar na seleção brasileira.

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Nesta nova passagem, com 11 jogos disputados até aqui, Dorival também tem quatro empates e apenas duas vitórias, nenhum delas no Campeonato Brasileiro. Os únicos times que conseguiu derrotar foram o boliviano Bolívar, por 3 a 1, e o uruguaio Boston River, por 2 a 0, em partidas válidas pela Copa Sul-Americana.

O técnico tricolor tem, portanto, 30% de aproveitamento na temporada. Se considerado apenas o Brasileirão, o aproveitamento é de 14%, com três empates e quatro derrotas. No returno do campeonato, iniciado há cinco rodadas, o São Paulo divide a pior campanha ao lado do Vasco, vice-lanterna na classificação. Ambos somaram apenas dois pontos.

Outro ponto negativo que tem sido apresentado pelo time tricolor é a fragilidade defensiva. Com Dorival no comando, a defesa foi vazada com 12 gols em 11 partidas e só não teve a rede balançada no duelo com o Boston River. Ou seja, no Brasileirão foi vazado em todos os sete jogos. O ataque tem 12 gols marcados, apenas sete no campeonato nacional.

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Brasileirão Desempenho Dorival Júnior Futebol rebaixamento São Paulo FC
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