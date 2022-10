Orlando Ribeiro aponta Santos confiante para buscar a vaga na Libertadores

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Santos tem sete rodadas para tirar cinco pontos de desvantagem para o América-MG e buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Após a imponente vitória, por 4 a 1, sobre o Juventude, nesta segunda-feira à noite, na Vila Belmiro, o técnico Orlando Ribeiro acredita que o time ganhou confiança para alcançar este objetivo.

continua após publicidade .

"Uma vitória com um saldo desse traz confiança. Eles (atletas) sabem do que são capazes. Dá confiança para os próximos jogos", disse o treinador, depois de ver a equipe alcançar a 11ª colocação.

Há um mês como técnico do time principal do Santos, Orlando Ribeiro admite que ainda está em um momento de reconhecimento do elenco. "Todos os setores participando no dia a dia. Vamos ganhando experiência e com ajuda vamos conhecendo o grupo e encontrando soluções para os problemas nos jogos."

continua após publicidade .

Os jogadores do Santos vão ganhar folga nesta terça-feira porque o próximo jogo só será disputado na segunda-feira que vem, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Vai ser um jogo importante, pois as equipes estão próximas na tabela de classificação. O time de Vila Belmiro soma 40 pontos, enquanto o Bragantino tem 38.