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Orlando Luz e Rafael Matos batem dupla argentina e avançam à final do Masters 1000 de Montreal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos se classificaram, nesta quarta-feira, para a decisão da chave de duplas masculinas do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Para avançar à grande final, a parceria do Brasil superou os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomás Etcheverry por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (9/7).

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Esta será a primeira vez que uma dupla totalmente brasileira chega na decisão de um torneio de nível Masters 1000. O último atleta do país a alcançar a final foi Marcelo Melo, em 2024, quando acabou com o vice-campeonato ao lado do alemão Alexander Zverev.

Agora, Orlando e Rafael terão pela frente Marcelo Arévalo, de El Salvador, e Mate Pavic, ambos tenistas experientes e com múltiplos títulos de Grand Slams na carreira. A disputa pelo título em solo canadense será nesta quinta, 13, ainda sem horário definido.

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Masters 1000 de Montreal Orlando Luz Rafael Matos tênis
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