Organizadas endurecem o tom e convocam protesto contra diretoria do Corinthians: 'Fora, Duilio'

As principais torcidas uniformizadas do Corinthians convocaram um protesto em frente ao CT Joaquim Grava, na manhã de sábado, contra a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves. A manifestação foi anunciada em uma nota conjunta assinada pelas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Fiel Macabra e Coringão Chopp.

Além do presidente, os principais alvos são o diretor de futebol Alessandro Nunes e o preparador físico Flávio de Oliveira. A nota cita a hegemonia do grupo Renovação e Transparência, no poder desde 2007, e critica o planejamento para a atual temporada. A escolha de Fernando Lázaro para comandar o time foi um dos pontos levantados pelos torcedores.

"Duilio e Alessandro, após meses de conversas durante toda pré-temporada, vocês debocharam de nós com suas teimosias em relação a comissão técnica e isso resultou nessa tragédia que estamos presenciando. MAIS UMA VEZ efetivaram um estagiário e abriram os olhos tarde demais, arriscando outra vez uma temporada inteira. É nítida a falta de critério para escolher as comissões, não há coerência nas escolhas", diz o texto.

O comunicado não cita Lázaro pelo nome, apenas o chama de "estagiário". Já o preparado Flávio de Oliveira é nomeado e apontado como um dos responsáveis pelo mau rendimento dos jogadores. "O que há é uma insistência em seguir com métodos fracassados, tanto dos estagiários, quanto da comissão que os acompanham, como é o caso do nosso "preparador físico" Flávio de Oliveira. Todas às vezes que ele volta ao clube o time volta a ter incapacidade física de competir os 90 minutos. E aí, Alessandro? Onde está o tal departamento de saúde e performance do clube?".

Também é feita uma reivindicação por uma melhor gestão e aproveitamento das categorias de base. Em coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, na terça-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que "baterá no peito" e dará oportunidade a jogadores revelados pelo Corinthians.

"Nossa base tem custo similar às maiores do país e não consegue entregar retorno nem técnico e nem financeiro suficientes à grandeza do Corinthians. Esse é mais um setor sucateado e coberto de interesses da "Renovação e Transparência". "Esperamos que Vanderlei Luxemburgo faça as mudanças necessárias e que possíveis vitórias não mascarem a necessidade de uma REFORMULAÇÃO GERAL para o próximo ano", afirmam as organizadas.

Ao fim do texto, os torcedores cobram que a diretoria não renove o contrato "com jogadores que já não estão em condições de bom desempenho" e avisam que continuarão protestando."Esse protesto é só uma prévia da nossa exigência pela saída da chapa Renovação e Transparência. Fora, Flávio de Oliveira, Duilio e Alessandro: Incompetentes. Fora Renovação e Transferência'.

Nesta quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou mais um treino de preparação para enfrentar o Fortaleza, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Com os garotos Cadu, Biro e Pedro no gramado, o treinador comandou atividades focadas na organização ofensiva, com diferentes situações de passes, cruzamentos e finalizações.