Organizadas do Corinthians vão ao CT cobrar jogadores após eliminação na Libertadores

Membros de torcidas organizadas do Corinthians compareceram ao Centro de Treinamento Joaquim Grava nesta sexta-feira, 18, dois dias após a eliminação para o Estudiantes, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe alvinegra vive momento delicado na temporada e briga para se distanciar da zona de rebaixamento no Brasileirão.

Os líderes do elenco se reuniram com as uniformizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 pela manhã, antes da sessão de treinos do técnico Fernando Diniz. Os jogadores foram representados por Raniele, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Memphis Depay. A diretoria foi representada pelo executivo de futebol Marcelo Paz e o coordenador de futebol, o ex-goleiro Júlio Cesar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Cobramos desde o presidente (Osmar Stábile), Marcelo Paz, Diniz, jogadores, principal o Sr. Memphis e o Garro - o Memphis um pouco mais -, de uma maneira bem incisiva mesmo, de uma maneira mais enérgica, mas até franca com os jogadores. Eles falaram várias realidades que todos nós sabemos, a situação em que o clube se encontra, de várias situações atrasadas, mas que não justifica. Eles falaram que não justifica o mau desempenho em campo", comentou Alexandre Domenico, presidente da Gaviões da Fiel, à imprensa na saída do CT.

O protesto ocorre um dia depois de Gaviões soltar uma forte nota cobrando o clube pela queda na Libertadores. A uniformizada reclamou da falta de "entrega, comprometimento e atitude". Memphis, que isolou pênalti que poderia levar o confronto para a disputa de penalidades, foi um dos mais criticados.

"Memphis, sua cobrança de pênalti foi irresponsável e displicente, e você foi o principal responsável pela eliminação na Conmebol Libertadores. Chegou o momento de corresponder ao investimento feito pelo Corinthians em sua renovação. Caso contrário, peça pra sair", diz trecho da nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da má fase dentro das quatro linhas, o Corinthians atravessa grave crise financeira. Com uma dívida de R$ 2,8 bilhões, o clube ainda não pagou o salário de agosto para o elenco profissional e a comissão técnica além de estar em débito com os jogadores por direitos de imagem e bonificações.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando encara o Fluminense, no Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro está na 14ª posição, com 32 pontos, e somente quatro do Vasco (28), que abre o Z-4.