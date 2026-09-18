Organizadas do Corinthians vão ao CT cobrar jogadores após eliminação na Libertadores
Membros de torcidas organizadas do Corinthians compareceram ao Centro de Treinamento Joaquim Grava nesta sexta-feira, 18, dois dias após a eliminação para o Estudiantes, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe alvinegra vive momento delicado na temporada e briga para se distanciar da zona de rebaixamento no Brasileirão.
Os líderes do elenco se reuniram com as uniformizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 pela manhã, antes da sessão de treinos do técnico Fernando Diniz. Os jogadores foram representados por Raniele, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Memphis Depay. A diretoria foi representada pelo executivo de futebol Marcelo Paz e o coordenador de futebol, o ex-goleiro Júlio Cesar.
"Cobramos desde o presidente (Osmar Stábile), Marcelo Paz, Diniz, jogadores, principal o Sr. Memphis e o Garro - o Memphis um pouco mais -, de uma maneira bem incisiva mesmo, de uma maneira mais enérgica, mas até franca com os jogadores. Eles falaram várias realidades que todos nós sabemos, a situação em que o clube se encontra, de várias situações atrasadas, mas que não justifica. Eles falaram que não justifica o mau desempenho em campo", comentou Alexandre Domenico, presidente da Gaviões da Fiel, à imprensa na saída do CT.
O protesto ocorre um dia depois de Gaviões soltar uma forte nota cobrando o clube pela queda na Libertadores. A uniformizada reclamou da falta de "entrega, comprometimento e atitude". Memphis, que isolou pênalti que poderia levar o confronto para a disputa de penalidades, foi um dos mais criticados.
"Memphis, sua cobrança de pênalti foi irresponsável e displicente, e você foi o principal responsável pela eliminação na Conmebol Libertadores. Chegou o momento de corresponder ao investimento feito pelo Corinthians em sua renovação. Caso contrário, peça pra sair", diz trecho da nota.
Além da má fase dentro das quatro linhas, o Corinthians atravessa grave crise financeira. Com uma dívida de R$ 2,8 bilhões, o clube ainda não pagou o salário de agosto para o elenco profissional e a comissão técnica além de estar em débito com os jogadores por direitos de imagem e bonificações.
O Corinthians volta a campo no domingo, quando encara o Fluminense, no Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro está na 14ª posição, com 32 pontos, e somente quatro do Vasco (28), que abre o Z-4.