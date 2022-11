Organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro brigam após final de futebol feminino

(via Agência Estado)

A decisão do Campeonato Mineiro de futebol feminino, que teve como finalistas Atlético e Cruzeiro, foi marcada por um confronto envolvendo integrantes da organizada Galoucura e Máfia Azul neste sábado, na altura da avenida Pedro II, região Oeste de Belo Horizonte. Bombas, pedras, pedaços de madeiras e barras de ferro foram utilizados na briga que tomou conta das ruas e calçadas do bairro de Carlos Prates.

A Polícia Militar foi acionada para conter as agressões e acabar com o tumulto. Bombas de efeito moral foram utilizadas para dissipar os torcedores mais exaltados. A confusão obrigou a maioria dos comerciantes a fechar as portas.

As imagens que circulam pelas redes sociais mostram torcedores correndo pelas vias da região em meio ao caos por causa da briga.

Realizada na manhã deste sábado, no estádio do Mineirão, a final entre Cruzeiro e Atlético-MG terminou empatada em 1 a 1. A decisão do título foi para os pênaltis e as atleticanas acabaram levando a melhor nos tiros livres, venceram a disputa das penalidades por 4 a 1 e ficaram com o título da competição.

Na partida, o Atlético-MG abriu o placar com Nath Faben. O empate do Cruzeiro aconteceu no minuto final da segunda etapa com Mari Pires. A decisão, que marcou o tricampeonato para o time alvinegro, teve um público de 7.829 pessoas.