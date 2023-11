Organizada do Botafogo emite nota ameaçando jogadores e é rebatida por Textor: 'É uma piada?'

O clima do Botafogo vai de mal a pior. Após perder a liderança do Brasileirão de forma definitiva para o Palmeiras e já não depender mais de si para ser campeão, o clube entrou em um conflito com seus próprios torcedores. John Textor fez uso das redes sociais para expor ameaças sofridas por jogadores através da organizada, que pediu a saída de vários atletas, inclusive do meia Eduardo, um dos destaques da equipe no primeiro turno.

"Sério? Isso é uma piada? Vocês são a menos respeitada e mais inútil das nossas maravilhosas torcidas organizadas. A família Botafogo sente dor, mas não se levanta com vocês. Respeite os homens que deram a esperança de sonhar de novo", disse Textor, dono de 90% da SAF do clube.

A declaração do presidente é embasada também na nota divulgada pela organizada do clube. "A Fúria Jovem do Botafogo exige o afastamento imediato de jogadores frouxos e omissos que não representam a nossa vontade de ser campeões. Eduardo, Di Plácido, Marlon Freitas e Cuesta compõem um elenco sem sangue, trazendo enorme frustração nesta reta final do Campeonato. Joga por amor ou o inferno vai começar. Exigimos todos no banco. Dê espaço para quem quer vencer. Salário em dia, porrada em falta."

Textor vem sendo a cara do Botafogo neste momento de crise. Ele é visto constantemente em jogos e com os jogadores. Inclusive, contratou uma empresa independente para analisar os possíveis erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro. O dono da SAF afirmou chegou a falar que o torneio foi corrompido e que sua equipe deveria estar muito à frente de seus adversários na tabela de classificação.

Apesar das declarações, o Botafogo aparece em segundo, com 61 pontos, um atrás do líder Palmeiras. O próximo desafio, que pode recolocar o time na ponta, é diante do Santos, neste domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.