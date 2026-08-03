Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Oposição a Infantino planeja criar competições paralelas e tornar Fifa ingovernável, diz jornal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:30:00 Editado em 03.08.2026, 17:43:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após a tentativa de emplacar um plano comercial de "vender" a Copa do Mundo, Gianni Infantino vem sendo pressionado a deixar o cargo de presidente da Fifa. Sua oposição, inclusive, pretende tornar a entidade ingovernável e até organizar torneios paralelos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Martyn Ziegler, do portal "The Times". A reportagem afirma que o plano da oposição é anular a atual cúpula da Fifa, com boicotes a reuniões executivas, algo que impossibilita a aprovação de decisões estratégicas nos congressos da instituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O objetivo é travar qualquer nova medida proposta por Infantino enquanto o mesmo estiver na presidência da entidade que gere o futebol mundial.

O jornal ainda diz que o grupo de oposição avalia a criação de competições internacionais paralelas aos torneios já existentes em caso do dirigente suíço seguir no cargo máximo da Fifa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
fifa Futebol oposição
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV