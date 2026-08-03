Oposição a Infantino planeja criar competições paralelas e tornar Fifa ingovernável, diz jornal

Após a tentativa de emplacar um plano comercial de "vender" a Copa do Mundo, Gianni Infantino vem sendo pressionado a deixar o cargo de presidente da Fifa. Sua oposição, inclusive, pretende tornar a entidade ingovernável e até organizar torneios paralelos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Martyn Ziegler, do portal "The Times". A reportagem afirma que o plano da oposição é anular a atual cúpula da Fifa, com boicotes a reuniões executivas, algo que impossibilita a aprovação de decisões estratégicas nos congressos da instituição.

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O objetivo é travar qualquer nova medida proposta por Infantino enquanto o mesmo estiver na presidência da entidade que gere o futebol mundial.

O jornal ainda diz que o grupo de oposição avalia a criação de competições internacionais paralelas aos torneios já existentes em caso do dirigente suíço seguir no cargo máximo da Fifa.