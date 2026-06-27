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Operário-PR passa pelo lanterna América-MG e encosta no G2 da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 15:20:00 Editado em 28.06.2026, 13:15:21
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O Operário-PR fez o seu dever de casa no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), para entrar na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do frágil lanterna América-MG, contou com gol de Moraes, na segunda etapa, para vencer por 1 a 0, neste sábado, pela 15ª rodada, entrando momentaneamente na zona de playoffs e encostando nos líderes.

Foi a segunda vitória seguida do time paranaense, que chegou a 25 pontos, subindo de momento para o quarto lugar. Para seguir na zona de playoffs, terá que torcer por tropeços de Juventude e Fortaleza, que ainda atuam na rodada. Já o América-MG segue como pior time da Série B, em último lugar, com apenas seis pontos.

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O Operário-PR agora volta a campo somente no mês de julho, quando encerra a 16ª rodada na segunda-feira (7), às 20h, diante do Athletic, em São João Del Rei, em Minas Gerais. Já o América-MG é quem abre a rodada na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, no centro-oeste brasileiro.

O duelo começou com forte neblina, que cobria boa parte das arquibancadas. Aproveitando as condições climáticas, o Operário explorou os chutes de longa distância e obrigou boa defesa de Gustavo em chute de Pablo. Antes o atacante teve grande chance dentro da área, mas furou na finalização.

O América-MG, também aproveitou para arriscar de longe e Wagner voou para tirar o gol de Gabriel Barros. Da metade para o fim da primeira etapa, o time da casa teve uma superioridade na posse de bola, ocupou o campo de ataque, mas pecou bastante na pontaria.

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O América-MG voltou melhor do intervalo. Propondo o jogo, passou a incomodar a defesa paranaense, inclusive o goleiro Wagner, espalmando cobrança de falta de Segovinha. Porém, a falta de efetividade custou caro. O Operário-PR encaixou o contra-ataque, Pablo desviou de cabeça, e Moraes, de peixinho, abriu o placar, aos 19 minutos.

Após o gol, o time da casa passou a cadenciar a partida, trocando passes e contando a ineficiência do adversário. Em uma saída errada, Léo Alaba saiu cara a cara com Vágner e Cuenú salvou os paranaenses de levar o empate. Na reta final, o Operário-PR priorizou mais a posse da bola e administrou o placar até o fim.

FICHA TÉCNICA

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OPERÁRIO-PR 1 X 0 AMÉRICA-MG

OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano (Neto Paraíba); Matheus Trindade, Vinícius Diniz (Índio) e Boschilia; Aylon (Moraes), Pablo (Caio Dantas) e Hildeberto Pereira (Felipe Augusto). Técnico: Luizinho Lopes.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Jhonny (Léo Alaba), Ricardo Silva, Rafa Barcelos e Dalbert; Felipe Amaral (Jorge Jiménez), Eduardo Person (Yago Souza) e Segovinha; Gabriel Barros (Mastriani), Willian Bigode e Éverton Brito (Paulo Victor). Técnico: Umberto Louzer.

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GOL - Moraes, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CARTÕES AMARELOS - Hildeberto Pereira, Yago Souza, Eduardo Person e Éverton Brito.

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

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América-MG Futebol Operário-PR serie b
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