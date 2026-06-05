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Operário-PR e Juventude abrem 12ª rodada da Série B com duelo direto em Curitiba

Empatados rigorosamente com 16 pontos, o time paranaense ocupa a 11ª colocação, enquanto o time gaúcho aparece logo acima, em 10º

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 08:35:50 Editado em 05.06.2026, 08:34:21
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Operário-PR e Juventude abrem 12ª rodada da Série B com duelo direto em Curitiba
Autor O embate terá um cenário diferente e acontecerá no Couto Pereira, em Curitiba - Foto: Reprodução/ Instagram Couto Pereira

A briga pelo G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro vai esquentar na abertura da 12ª rodada. Operário-PR e Juventude medem forças nesta sexta-feira (05), às 20h (de Brasília), em um duelo de seis pontos que promete mexer com a tabela de classificação.

Empatados rigorosamente com 16 pontos, o time paranaense ocupa a 11ª colocação, enquanto o time gaúcho aparece logo acima, em 10º, separados apenas pelos critérios de desempate.

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O embate terá um cenário diferente e acontecerá no Couto Pereira, em Curitiba. O Operário precisou transferir o mando de campo para a capital paranaense devido às obras de revitalização no gramado do Germano Krüger. Mesmo longe de Ponta Grossa, o time do interior tenta embalar após o grande triunfo por 2 a 1 sobre o Ceará, em Fortaleza.

Para montar o time, o técnico Luizinho Lopes terá uma baixa isolada. O volante Neto Paraíba cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas a ausência não deve desfigurar a estrutura tática, visto que ele começou no banco de reservas na rodada anterior.

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Por outro lado, o comandante ganha o retorno do meia Boschilia e do atacante Berto, que cumpriram suspensão automática. A tendência é que a dupla retorne direto para o time titular, encorpando o setor de criação e o ataque do Operário.

Pelo lado gaúcho, o técnico Maurício Barbieri chega aliviado após quebrar o jejum de vitórias ao atropelar o América-MG por 3 a 0. O treinador vive a expectativa de esvaziar o departamento médico, que contava com Alan Ruschel, Patryck Lanza, Pablo Roberto, Luan Martins, Allanzinho e Mandaca.

A principal novidade do Juventude deve ser a volta do zagueiro Rodrigo Sam, recuperado de desgaste físico. Barbieri ainda estuda a zaga entre Messias e Gabriel Pinheiro, enquanto Manu Castro deve seguir na vaga de MP para evitar riscos de lesão muscular.

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A desmembrada 12ª rodada da Série B segue no sábado (06), com o duelo entre Criciúma e Londrina, às 11h, no Heriberto Hulse. No dia seguinte, é a vez de CRB e São Bernardo medirem forças no Rei Pelé, a partir das 16h.

Já na segunda-feira, a rodada contará com outros dois jogos, assim como na terça-feira. A 12ª rodada da Série B se encerra apenas na quarta-feira (10), com mais três partidas.

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