O Operário Ferroviário complicou sua situação na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil Sub-20 ao perder por 3 a 0 para o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (18). Em partida válida pelo jogo de ida da semifinal, disputada no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, o Fantasma viu o adversário paulista construir o placar no segundo tempo, abrindo grande vantagem para o confronto de volta.

Com a derrota em casa, a equipe paranaense terá a difícil missão de vencer o segundo jogo por quatro gols de diferença para avançar diretamente à decisão. Caso o Operário consiga uma vitória por três gols de vantagem, a classificação será decidida em cobranças de pênaltis. O Palmeiras, por sua vez, pode perder por até dois gols que ainda assim garante a vaga.

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Apesar do placar elástico, o Operário conseguiu resistir à pressão do Palmeiras no primeiro tempo. Nos minutos iniciais, a equipe paulista criou diversas oportunidades, parando nas defesas do goleiro Matheus Lopes, que teve atuação destacada. O Fantasma também tentou surpreender, criando chances com Dudu Mosconi, que finalizou com perigo de fora da área antes do intervalo, e com Léo Erig, mas a defesa adversária evitou o gol.

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O cenário mudou na etapa final, quando o Palmeiras conseguiu furar a retranca. Aos 13 minutos, Coutinho aproveitou uma jogada ofensiva e abriu o placar. O mesmo Coutinho ampliou aos 31 minutos, marcando de cabeça após cobrança de escanteio. O terceiro gol saiu sete minutos depois, com Kidani, que em jogada individual dentro da área finalizou no ângulo, definindo o placar.

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A partida decisiva que definirá o finalista acontecerá na próxima quarta-feira (25), às 20h, na Arena Barueri, em São Paulo. O classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo na grande decisão da Copa do Brasil Sub-20.