Operário encerra jejum na Série B e deixa a pressão com o Criciúma

Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Operário reencontrou o caminho da vitória na tarde deste sábado ao bater o Criciúma, por 2 a 0, no Estádio Germano Krüger, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória fez o Operário chegar aos oito pontos e entrar na briga pelo G-4, subindo para o sétimo lugar. O Criciúma, por sua vez, viu o jejum aumentar para cinco jogos e estacionou nos seis pontos, continuando perto da zona de rebaixamento, em 15º lugar.

A partida começou estudada, mas bastou uma desatenção para que o placar fosse aberto logo aos sete minutos. Em cobrança rápida de lateral, Fabiano foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Javier Reina, meio desequilibrado, colocar o Operário na frente. O gol acabou acordando o Criciúma.

Rafael Bilu fez Vanderlei trabalhar e depois foi a vez de Marquinhos Gabriel, que soltou a bomba e fez o goleiro trabalhar. As chances perdidas custaram caro. Aos 39 minutos, Paulo Sérgio cobrou falta com precisão por cima da barreira e ampliou para o Operário.

O Criciúma voltou mais ligado para o segundo tempo e assustou logo aos quatro minutos, quando Marcelo Hermes finalizou por cima do travessão. Depois, Rafael Bilu recebeu lançamento nas costas da defesa, dominou e bateu na saída de Vanderlei. A bola passou raspando a trave.

Quando acertou a direção do gol, o Criciúma esbarrou em Vanderlei. O experiente goleiro do Operário fez pelo menos duas boas defesas em chutes de Rafael Bilu e Lucas Xavier, garantindo a vitória dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (14), pela sétima rodada da Série B. O Operário enfrenta o CSA, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e o Criciúma recebe o CRB, às 11 horas, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 0 CRICIÚMA

OPERÁRIO - Vanderlei; Arnaldo (Lucas Mendes), Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Ricardinho, Marcelo (Rafael Chorão) e Javier Reina (Felipe Garcia); Paulo Sérgio (Júnior Brandão) e Thomaz (Silvinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Renan Areias (Hygor), Arilson, Marcos Serrato (Thiago Alagoano) e Marquinhos Gabriel (Fellipe Mateus); Rafael Bilu (Negueba) e Tiago Marques (Lucas Xavier). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Javier Reina, aos sete, e Paulo Sérgio, aos 39 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS - Júnior Brandão (Operário); Renan Areias (Criciúma)

RENDA - R$ 48.960,00

PÚBLICO - 3.761 total

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).