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Ônibus com torcedores do Tigre é alvo de tiros após jogo contra o Nacional na Sul-Americana

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 11:04:00 Editado em 22.07.2026, 11:11:50
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A volta para a Argentina após a classificação do Tigre na Copa Sul-Americana terminou em violência para um grupo de torcedores. Um dos ônibus que transportavam os argentinos foi atacado a tiros na noite desta terça-feira, 21, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Nacional, no Gran Parque Central, em Montevidéu.

O veículo foi atingido enquanto deixava a capital uruguaia pela Rodovia 1. O ataque aconteceu nas proximidades do cruzamento com a Rua Civils, quando o ônibus integrava uma caravana de 15 veículos que seguia em direção à Argentina.

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Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino Clarín, um torcedor foi atingido na perna e precisou ser levado para uma unidade hospitalar de Montevidéu. O ônibus, operado pela empresa Flecha Bus, teria sido atingido por ao menos dez disparos e ficou danificado.

A caravana reunia parte dos mais de 2 mil torcedores do Tigre que viajaram ao Uruguai para acompanhar a partida decisiva contra o Nacional. A equipe argentina venceu por 3 a 0 e avançou no playoff da competição continental.

A imprensa uruguaia relata que o ataque pode ter sido realizado por torcedores do Nacional. A suspeita é de que o ônibus tenha sido surpreendido por um grupo que utilizou armas de fogo durante a ação. Entre os armamentos mencionados nos relatos estão revólveres e uma metralhadora.

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As autoridades ainda investigam o caso e trabalham para esclarecer a dinâmica do ataque e identificar os responsáveis. Até o momento, as informações iniciais apontam para uma ação direcionada contra o comboio de torcedores argentinos após a partida.

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alvo de tiros Futebol ônibus torcedores do Tigres
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