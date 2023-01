Ônibus com time de futebol juvenil cai de ponte e deixa mortos e feridos em Minas

Rodrigo Sampaio e Pedro Ramos (via Agência Estado)

Um ônibus com o time juvenil de futebol do Esporte Clube Vila Maria Helena, da cidade de Duque de Caxias, caiu de uma ponte na madrugada desta segunda-feira, na BR 116, na altura de Além Paraíba, em Minas Gerais. Segundo a informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram, sendo um adulto e três adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. Outras 28 ficaram feridas.

O time voltava de Ubaporanga, no interior mineiro, para a Baixada Fluminense quando aconteceu o acidente. O ônibus caiu de uma altura de aproximadamente dez metros e foi encontrado pelos bombeiros de cabeça para baixo, próximo ao leito do Rio Angu.

O trabalho foi um ação coordenada entre os bombeiros dos municípios de Além Paraíba, Juiz de Fora, Cataguases e também de Leopoldina. Os militares realizaram a retirada segura de bancos para extricação das vítimas e utilização de ferramentas hidráulicas para manuseio das ferragens. A pista ficou totalmente interditada de 3h30 às 6h30, sendo liberada posteriormente.

As causas ainda são desconhecidas. Além do condutor, quatro adultos da comissão técnica e 28 adolescentes estavam no veículo. Os feridos foram atendidas em conjunto com o SAMU e encaminhados ao hospital São Salvador.