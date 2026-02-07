Onde assistir Volta Redonda x Madureira ao vivo neste sábado pelo Carioca

Volta Redonda e Madureira se enfrentam na noite deste sábado (07), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2026, foi antecipado pela FERJ visando a organização do calendário da competição.

O Volta Redonda vive um momento de confiança sob o comando de Rodrigo Santana, vindo de uma sequência positiva de quatro pontos conquistados em dois jogos como visitante. Atualmente em posição competitiva na tabela, o Esquadrão de Aço aposta na força de sua casa no Sul Fluminense para somar mais três pontos e se consolidar na zona de classificação para as fases decisivas da Taça Guanabara.

O Madureira também chega motivado para o duelo após buscar um empate heroico contra o Vasco da Gama, com direito a pênalti defendido pelo goleiro Neguete. O Tricolor Suburbano está na briga direta por uma vaga na próxima fase e entende que pontuar fora de seus domínios é um passo fundamental para subir na classificação e garantir seu lugar entre os oito melhores do torneio estadual.

Onde assistir Premiere.

Prováveis escalações Volta Redonda: Deivity; Wellington Silva, Lucas Adell, Fabrício e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Danrley e PK; MV, Marquinhos e Ítalo (Ygor Catatau). Técnico: Rodrigo Santana. Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Fubá, Rodrigo Lindoso e Juninho; Everton, Jacó e Maranhão. Técnico: Toninho Andrade.