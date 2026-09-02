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Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo nesta quarta pela Copa do Brasil

Confronto no Barradão define a classificação para as semifinais

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo nesta quarta pela Copa do Brasil
Autor Vasco vive um momento de retomada e engatou resultados positivos - Foto: Matheus Lima/Vasco.

Vitória e Vasco medem forças nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, mesmo jogando com um atleta a menos desde a etapa inicial, o time carioca joga pelo empate para avançar. O Rubro-Negro necessita de um triunfo por dois gols de margem para passar de fase no tempo normal, enquanto uma vitória baiana por um gol de diferença força a disputa de pênaltis.

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Atravessando um período conturbado na temporada, o Vitória vem de três tropeços seguidos, tendo sido superado no clássico Ba-Vi, na partida de ida contra o Cruz-Maltino e no embate diante do Atlético-MG pelo Brasileirão. No segundo semestre, o rendimento da equipe registra apenas três triunfos em 11 exibições. Para tentar a reação, o técnico Jair Ventura não conta com Brítez e Caíque Gonçalves, suspensos; Mateus Silva deve assumir a lateral, enquanto Walace é opção para o meio, já que Baralhas é dúvida após cinco jogos fora por desconforto muscular. Existe ainda a possibilidade do treinador abandonar a formação com três volantes para escalar a dupla ofensiva com Renê e Kayzer. Estão fora também Pochettino e Alex Bruno (não inscritos), além de Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes (no departamento médico). O próprio Jair Ventura está pendurado.

Por outro lado, o Vasco vive um momento de retomada e engatou resultados positivos ao bater o próprio Vitória na Copa do Brasil e o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Pedro Emanuel, o clube segue invicto em disputas eliminatórias. O treinador português não terá à disposição o volante Barros, suspenso pela expulsão no confronto de ida. Lucas Piton entra na vaga de Cuiabano, Spinelli pleiteia um espaço no setor ofensivo e existe a possibilidade de repetir a dobra de laterais pelo lado direito. Além de Barros, os desfalques por lesão são Brenner, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho. Andrés Gómez entra em campo pendurado.

Onde assistir

TV Globo, Premiere, Sportv e Amazon Prime.

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Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace (Gabriel Baralhas ou Renato Kayzer), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes, Tchê Tchê (Ramon Rique); Adson (Puma), Colidio e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

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