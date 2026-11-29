Onde assistir Vitória x Santos ao vivo neste domingo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Barradão pela 37ª rodada do Brasileirão em busca de vagas continentais
Vitória e Santos entram em campo neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e marca a despedida do time baiano diante de sua torcida na temporada.
Embalado após confirmar a permanência na elite nacional na 36ª rodada, o Vitória segue com objetivos na reta final da competição. Ocupando a 13ª colocação com 44 pontos, o Rubro-Negro briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, torneio que não disputa desde 2024.
Do outro lado, o Santos busca a reabilitação depois de sofrer uma derrota para o Grêmio. Ainda sonhando com a classificação para a próxima Conmebol Libertadores, o Peixe confia no bom retrospecto longe de casa para somar pontos em Salvador, já que venceu sete dos nove jogos disputados como visitante no segundo turno.
Onde assistir
TV Globo, ge TV e Premiere.
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Emanuel Brítez e Ramon (Jamerson); Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves (Zé Vitor) e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.
Santos: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar (João Alencar); Gustavo Henrique, Arthur, Phillipe Coutinho (Gabriel Bontempo), Neymar e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.