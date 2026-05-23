Onde assistir Vitória x Internacional ao vivo neste sábado
Duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece a partir das 17h
Vitória e Internacional duelam a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (23), em partida realizada no estádio Barradão, em Salvador, válida pela 17ª rodada do Brasileirão.
Atualmente na 14ª posição da tabela com 19 pontos, o Vitória chega para o confronto motivado após aplicar uma goleada sobre o ABC na semifinal da Copa do Nordeste. O elenco baiano aposta em uma sequência invicta de oito jogos dentro de casa, sendo cinco confrontos pelo Campeonato Brasileiro, para retomar o caminho das vitórias após registrar dois tropeços seguidos longe de seus domínios.
O Internacional aparece na 11ª colocação do campeonato, somando 21 pontos até aqui. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, o time gaúcho tenta dar continuidade à boa sequência na temporada, vivendo seu melhor momento no ano ao defender uma invencibilidade de sete partidas consecutivas, com um retrospecto de cinco vitórias.
Onde assistir: Globo e Premiere.
Prováveis escalações
- Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon [Jamerson]; Caíque Gonçalves, Baralhas e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
- Internacional: Anthoni; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.