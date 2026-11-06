Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo pelo Brasileirão nesta sexta-feira (06)

Vitória e Fluminense medem forças nesta sexta-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. O embate é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes com ambições completamente opostas nesta reta final de temporada.

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O Rubro-Negro baiano atravessa um momento delicado, acumulando quatro partidas sem triunfos e vindo de uma semana agitada que culminou na demissão do técnico Jair Ventura e em protestos da torcida. Sem sucesso na busca por um substituto no mercado, o auxiliar permanente Cléber dos Santos comandará o time de forma interina. A meta é superar um adversário do G-6 pela primeira vez nesta edição para tentar se afastar da zona de rebaixamento, já que a equipe caiu para o 15º lugar com 38 pontos, apenas um acima do Corinthians, que abre o Z-4. Para o duelo, Luan Cândido e Jamerson retornam de suspensão, Mateus Silva pode voltar após se recuperar de lesão, Baralhas tem chance de iniciar jogando após quase três meses afastado por problemas físicos, e Matheuzinho deve retomar a titularidade.

O clube das Laranjeiras, por sua vez, foca na conquista da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, sendo este o único objetivo restante para 2026. Para alcançar a meta, o time precisa bater os concorrentes diretos na tabela. Os comandados de Marcão chegam embalados por uma vitória de virada diante do Internacional e almejam manter uma sequência positiva. Atualmente, os cariocas ocupam a quarta colocação, somando 54 pontos. Para a partida, o treinador não terá Ignácio na zaga, suspenso pelo terceiro amarelo, e Freytes deve assumir a posição. No setor ofensivo, existe a possibilidade de Lucho entrar no lugar de Ganso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e Sportv.

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Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas [Caíque Gonçalves], Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Igor Rabello) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.