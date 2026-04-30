TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
SUL-AMERICANA

Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo nesta quinta-feira

Confira os detalhes da partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 18:40:42 Editado em 30.04.2026, 17:13:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo nesta quinta-feira
Autor Os times se enfrentam pela fase de grupos da Sul-Americana - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Vasco e Olimpia medem forças nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no gramado de São Januário. O confronto é válido pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

A equipe cruzmaltina ainda busca seu primeiro triunfo no torneio continental, após um empate sem gols fora de casa na estreia contra o Barracas Central e uma derrota em seus domínios por 2 a 1 para o Audax Italiano. Vindo de um revés por 1 a 0 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a décima posição com 16 pontos, o Vasco amarga a lanterna da chave com apenas um ponto. O time carioca será comandado pelos auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre três jogos de suspensão aplicados pela Conmebol devido à sua ausência no duelo na Argentina. Mantendo o planejamento, a comissão técnica mandará a campo uma formação alternativa, composta em sua maioria por reservas. Contudo, se vencer por ao menos dois gols de diferença, o Vasco pode ultrapassar o adversário e assumir a ponta do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, o Olimpia lidera a chave da Sul-Americana com quatro pontos somados e também ocupa a liderança isolada do Campeonato Paraguaio, registrando apenas duas derrotas na temporada e mantendo cinco pontos de folga sobre o vice-líder Cerro Porteño. Apesar da boa fase, o time comandado por Pablo Sánchez vem de duas partidas sem vitória, acumulando um empate com o Barracas pelo torneio continental e uma derrota no clássico local diante do Libertad. A imprensa paraguaia aponta que o treinador argentino também pretende poupar parte dos titulares, promovendo cerca de seis alterações na escalação inicial. Vale lembrar que o formato do torneio prevê que o primeiro colocado do grupo avança direto às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Johan Rojas, Marino Hinestroza (Adson), Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Olimpia: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano; Adrian Alcaraz e Hugo Sandoval. Técnico: Pablo Sánchez.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Sul-Americana futebol ao vivo Olimpia Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo nesta quinta-feira Sul-Americana Vasco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV