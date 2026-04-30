Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo nesta quinta-feira

Vasco e Olimpia medem forças nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no gramado de São Januário. O confronto é válido pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

A equipe cruzmaltina ainda busca seu primeiro triunfo no torneio continental, após um empate sem gols fora de casa na estreia contra o Barracas Central e uma derrota em seus domínios por 2 a 1 para o Audax Italiano. Vindo de um revés por 1 a 0 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a décima posição com 16 pontos, o Vasco amarga a lanterna da chave com apenas um ponto. O time carioca será comandado pelos auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre três jogos de suspensão aplicados pela Conmebol devido à sua ausência no duelo na Argentina. Mantendo o planejamento, a comissão técnica mandará a campo uma formação alternativa, composta em sua maioria por reservas. Contudo, se vencer por ao menos dois gols de diferença, o Vasco pode ultrapassar o adversário e assumir a ponta do grupo.

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Do outro lado, o Olimpia lidera a chave da Sul-Americana com quatro pontos somados e também ocupa a liderança isolada do Campeonato Paraguaio, registrando apenas duas derrotas na temporada e mantendo cinco pontos de folga sobre o vice-líder Cerro Porteño. Apesar da boa fase, o time comandado por Pablo Sánchez vem de duas partidas sem vitória, acumulando um empate com o Barracas pelo torneio continental e uma derrota no clássico local diante do Libertad. A imprensa paraguaia aponta que o treinador argentino também pretende poupar parte dos titulares, promovendo cerca de seis alterações na escalação inicial. Vale lembrar que o formato do torneio prevê que o primeiro colocado do grupo avança direto às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Johan Rojas, Marino Hinestroza (Adson), Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni.

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Olimpia: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano; Adrian Alcaraz e Hugo Sandoval. Técnico: Pablo Sánchez.