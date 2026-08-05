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Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira (05)

Confronto decisivo no Maracanã vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 21:15:08 Editado em 04.08.2026, 15:28:33
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Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira (05)
Autor Jogo começa às 21h30 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Vasco e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no segundo e definitivo embate pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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No duelo de ida realizado no último sábado (1º), também no Maracanã, as equipes empataram em 0 a 0 em uma partida marcada pela pouca criação ofensiva e raras chances de gol. Com o resultado de igualdade, quem triunfar por qualquer contagem no jogo de volta assegura a classificação para as quartas de final, enquanto outro empate levará a disputa para a cobrança de pênaltis.

O técnico Pedro Emanuel celebra a organização e a firmeza do setor defensivo cruzmaltino, que não sofreu gols nos últimos dois jogos, apesar do rendimento modesto do ataque. Para a decisão, o comandante tem o retorno do volante e capitão Thiago Mendes, que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Paysandu na etapa anterior.

Pelo lado do Fluminense, a sequência de quatro empates seguidos amplia a cobrança sobre o grupo, que segue sem triunfar em partidas oficiais desde o término da Copa do Mundo. Sob o comando de Luis Zubeldía, o time anotou somente dois gols nas quatro apresentações mais recentes e não balança as redes há dois jogos. O treinador argentino permanece sem a dupla de zaga titular, Thiago Silva e Freytes, ambos no departamento médico, mas conta com o retorno de Jemmes e pode promover modificações nas laterais com as entradas de Samuel Xavier e Renê.

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Onde assistir

TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video e ge TV (YouTube).

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, David (Spinelli) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

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Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Jemmes (Igor Rabello) e Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

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