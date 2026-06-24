Onde assistir Suíça x Canadá ao vivo nesta quarta pela Copa do Mundo
Partida vale a liderança do Grupo B da competição mundial e define quem avança no topo da tabela de classificação
Suíça e Canadá se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Vancouver Place, no Canadá. O confronto é de extrema importância para as duas seleções, sendo válido pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026.
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As duas equipes chegam para este duelo final da fase de grupos empatadas, já que ambas somam quatro pontos até o momento. A Suíça tenta a vitória para assegurar a primeira posição do grupo, contando atualmente com um saldo positivo de três gols na competição.
Por outro lado, os canadenses entram em campo jogando em casa e na liderança da chave por conta dos critérios de desempate. O Canadá possui uma vantagem no saldo de gols, acumulando seis gols positivos, e joga por um resultado favorável para avançar no topo.
Onde assistir
Cazé TV.
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Prováveis escalações
Suíça: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Manzambi e Freuler; Ndoye, Xhaka e Vargas; Embolo.
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea; Saliba, Eustáquio, Buchanan e Ahmed; Jonathan David e Larin.