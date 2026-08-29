Onde assistir São Paulo x Red Bull Bragantino ao vivo neste sábado

São Paulo e Red Bull Bragantino medem forças neste sábado, às 20h (horário de Brasília), no estádio Morumbis. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá exibição para todo o território nacional.

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O São Paulo, comandado pelo técnico Dorival Júnior, atravessa um momento difícil com um jejum de dez jogos sem triunfos no torneio nacional, sendo o último um 1 a 0 sobre o Mirassol no dia 25 de abril. Levando em conta as últimas 17 partidas, o Tricolor faturou somente 11 dos 51 pontos disputados. A equipe inicia a rodada no 13º lugar, com 27 pontos, com uma margem de apenas três pontos para o próprio Mirassol, que abre a zona de rebaixamento. O atacante Calleri é a principal incerteza, já que torceu o tornozelo contra a Chapecoense, perdeu quase toda a semana de treinos e só participou parcialmente das atividades na sexta-feira; sua escalação será decidida momentos antes do apito inicial. Caso não atue, a joia Gustavo Santana, de 20 anos, que vem brilhando nos treinamentos, ganha a vaga no ataque no lugar de André Silva. Na defesa, o recuperado Arboleda retoma a titularidade após uma má apresentação de Sabino, enquanto Newton e Wendell são outras possíveis novidades. No departamento médico, Lucas (tendão de Aquiles), Lucca (mandíbula), Bobadilla (joelho) e Victor Sá (tornozelo) estão fora. Lucas Ramon, Pablo Maia, Ferreirinha e Luciano são os pendurados.

O Bragantino, por sua vez, chega embalado depois de bater o Grêmio por 1 a 0 no último final de semana, resultado que o manteve na sétima posição, com 35 pontos. A meta do time dirigido por Vagner Mancini é engatar um segundo triunfo consecutivo para colar de vez na zona de classificação para a Libertadores, já que o Cruzeiro, atual quinto colocado e último integrante do G-5, tem vantagem de quatro pontos. A tendência é que o treinador repita a formação utilizada diante dos gaúchos. O atacante Fernando se recuperou de uma inflamação na garganta que o afastou dos últimos compromissos e treinou normalmente, mas deve começar no banco. Já Eduardo Sasha se queixa de dores no joelho e é dúvida. Vanderlan (transição física) e Davi Gomes (cirurgia no joelho) são desfalques confirmados. A lista de amarelados conta com Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Andres Hurtado, Eric Ramires, Gabriel, Ignacio Sosa, Isidro Pitta, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes e Sasha.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago (Wendell); Pablo Maia (Newton), Marcos Antônio, Danielzinho e Artur; Luciano e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior.

Red Bull Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.