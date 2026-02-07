Onde assistir São Paulo x Primavera ao vivo neste sábado pelo Paulistão

São Paulo e Primavera medem forças na noite deste sábado (07), às 20h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O confronto é válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026.

Vivendo um momento positivo, o Tricolor tenta somar três pontos para se afastar definitivamente da parte de baixo da tabela e focar na vaga para o mata-mata. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição geral com sete pontos, mantendo uma distância de três pontos da zona de degola e estando apenas um ponto atrás do G-8, grupo que garante classificação para as quartas de final.

Estreante na divisão de elite após quase um século de história, o Primavera apresenta um desempenho oscilante na competição, acumulando duas vitórias, um empate e três derrotas. Sob o comando de Rafael Marques, a equipe de Indaiatuba busca somar ao menos um ponto nesta rodada para praticamente carimbar sua permanência na Série A1, que é a meta prioritária do clube nesta temporada.

Onde assistir CazeTV, Record e HBO Max.

Prováveis escalações São Paulo: Rafael, Maik, Arboleda, Sabino (Dória) e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho (Pablo Maia) e Lucas; Ferreira, Lucca e Calleri (Tapia). Técnico: Hernán Crespo. Primavera: Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales; Júnior Caiçara, Luan Martins e Matheus Anjos (Renatinho); Welliton, Paulo Baya e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Marques.