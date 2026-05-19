Onde assistir São Paulo x Millonarios pela Sul-Americana ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, São Paulo e Millonarios medem forças às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis. O embate é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e será marcado pela reestreia do técnico Dorival Júnior, que inicia sua terceira passagem pelo comando da equipe paulista.

O São Paulo entra em campo defendendo a liderança do Grupo C, somando oito pontos, mas com a pressão de ter o O'Higgins e o próprio Millonarios logo atrás, ambos com sete pontos. Neste primeiro momento, Dorival Júnior não deve realizar alterações bruscas na escalação titular, preferindo introduzir sua filosofia de jogo gradativamente, aproveitando a futura pausa para a Copa do Mundo. O comandante já conta com reforços importantes, pois Alan Franco e Luciano foram liberados pelo departamento médico e devem iniciar a partida.

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Do outro lado, o Millonarios, comandado pelo argentino Fabián Bustos (ex-Santos), atravessa uma fase positiva. Apesar de já estar eliminado no Campeonato Colombiano, o time segue na disputa da Copa da Colômbia e carrega uma invencibilidade de seis jogos, somando quatro vitórias e dois empates — sendo um deles no primeiro encontro contra o próprio São Paulo. O último revés da equipe aconteceu há um mês, contra o América de Cali. No elenco, os colombianos contam com o experiente astro Radamel Falcao Garcia, de 40 anos, mas o atacante segue como desfalque após sofrer uma fratura no rosto.

Onde assistir

SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco (Dória), Sabino e Wendell (Enzo); Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Cauly (Ferreirinha), Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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Millonarios: Novoa, Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García, David Silva e Darwin Quintero; Leo Castro e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.