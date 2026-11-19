Duelo no Morumbis opõe Tricolor paulista em busca de 45 pontos e Tricolor carioca de olho na Libertadores

São Paulo e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbis. O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O São Paulo entra em campo buscando atingir os 45 pontos, meta que gerou controvérsia no início do ano com o ex-técnico Hernán Crespo. Sem grandes pretensões na tabela, a equipe de Dorival Júnior está longe da zona de rebaixamento e com chances remotas de classificação para a pré-Libertadores. O time sofre com desfalques importantes, especialmente na zaga, e deve recorrer a garotos da base para compor o banco.

O Fluminense chega animado após a vitória por 3 a 0 contra o Vitória e está muito próximo de carimbar o passaporte para a Libertadores 2027. Uma vitória no Morumbis praticamente sela a vaga na competição continental. O técnico Marcão não contará com Canobbio e Savarino, desgastados pela Data Fifa, mas terá os retornos de Millán e Martinelli.

Onde assistir

Globo, Premiere e ge tv.

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Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Millán) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.